L’armonia delle comunità a “La pelle del mondo” stasera su Rai 3

Sabato 11 aprile, alle 21.20 su Rai 3, va in onda il sesto e ultimo appuntamento con “La pelle del mondo”, il programma di Rai Cultura

Le piante rappresentano una forma di comunità dalla quale gli umani dovrebbero trarre maggiore ispirazione. Sabato 11 aprile, alle 21.20 su Rai 3, va in onda il sesto e ultimo appuntamento con “La pelle del mondo”, il programma di Rai Cultura dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro.

Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale, accompagnato dall’attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente, ospita Antonio Dimartino, Padre Guidalberto Bormolini, Mario Brunello, Paolo Buonvino e Stefania Evangelista, per esplorare le comunità vegetali e raccontare quelle degli uomini alla ricerca di armonia.I momenti più “scientifici” del programma si alternano a interventi ironici e leggeri di ospiti come: Corrado Guzzanti che torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel; Maccio Capatonda che propone il surreale Podcast sostenibile; Chiara Francini che dà voce ad alberi straordinari, a ciò che hanno visto, retto, sopportato, mentre il mondo intorno cambiava e loro restavano.

“La pelle del mondo” intreccia ecologia, botanica ed etica, proponendo un cambio di visione necessario: smettere di consumare la Terra e iniziare a proteggerne la sua superficie. Un racconto basato su solide ricerche scientifiche, lontano dall’allarmismo, pensato per coinvolgere il grande pubblico.

“La pelle del mondo” è un programma di Rai Cultura prodotto da Be Water Film e scritto da Stefano Mancuso e Davide Savelli. Produttore Mattia Guerra. Produttrice esecutiva Be Water Film Lia Chiovari. Capo progetto Rai Luisa Pistacchio. Produttore esecutivo Rai Arianna Ciulla. Regia di Graziano Conversano. Disponibile anche su RaiPlay.