“Il sesto giorno” anche in lingua originale su Rai Movie: la trama del film

Disponibile anche in lingua originale, il film di fantascienza “Il sesto giorno” in onda in prima serata su Rai Movie: la trama

Rai Movie sabato 11 aprile 2026 in prima serata, alle 21.10, trasmette “Il sesto giorno”. In un futuro prossimo la clonazione di piante e animali è diventata una pratica corrente: ma quella degli uomini è vietata. Il pilota di elicotteri Adam Gibson accompagna, per un’escursione sugli sci, il miliardario Drucker, magnate della clonazione. Tuttavia, quando torna a casa, trova una copia di sé stesso: Gibson è stato clonato a sua insaputa, e dietro c’è un complotto da sventare. Schwarzenegger protagonista in una pellicola che coniuga azione e divertimento. Regia di Roger Spottiswoode. Nel cast anche Tony Goldwin e Taylor Anne Reid.