Il ricordo di Anna Marchesini con “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

“A Sua Immagine”, in onda sabato 11 aprile alle 16.00 su Rai 1, racconta Anna Marchesini, amatissima attrice, scrittrice e doppiatrice

“A Sua Immagine”, in onda sabato 11 aprile alle 16.00 su Rai 1, racconta Anna Marchesini, amatissima attrice, scrittrice e doppiatrice entrata nel mito della comicità italiana. In studio, la sorella Teresa, con la quale Anna ha condiviso tutta la sua vita: dai giochi d’infanzia agli anni di scuola, sempre nella stessa classe; dai primi passi nel mondo dello spettacolo, fino alla consacrazione.

Attraverso le parole di Teresa, emerge una Marchesini inedita: non solo l’artista poliedrica e talentuosa che il pubblico ha conosciuto e amato, ma anche una donna geniale, piena di fantasia e sensibilità, capace di cogliere tutte le sfumature dell’essere umano; una sorella affettuosa e una madre innamorata della sua Virginia, oggi adottata da Teresa. In questo ritratto, non manca l’occasione di rivedere i suoi celebri personaggi e gli indimenticabili sketch del Trio Lopez-Marchesini-Solenghi.

A seguire “Le Ragioni della Speranza” per esplorare i luoghi più significativi della spiritualità italiana. Questa settimana Padre Luciano Lotti, frate cappuccino, fa tappa sull’Isola di San Giulio, nel cuore del lago d’Orta, un luogo di straordinaria bellezza e profonda spiritualità, dove sorge l’abbazia Mater Ecclesiae, abitata da una comunità di monache benedettine che custodiscono una tradizione viva di contemplazione e ascolto della Parola. La loro vita e la figura della fondatrice Madre Anna Maria Canopi sostengono il commento al Vangelo della domenica dopo Pasqua.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.