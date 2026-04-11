Il legno incontra il talento a “TOP – Tutto quanto fa tendenza” oggi su Rai 2

Andrà alla scoperta di strumenti unici, con il legno che incontra il talento, la nuova puntata di “TOP – Tutto quanto fa tendenza” oggi su Rai 2
Andrà alla scoperta di strumenti unici, con il legno che incontra il talento, la nuova puntata di “TOP – Tutto quanto fa tendenza”, il programma del sabato pomeriggio di Rai 2 dedicato alla moda, al costume, al lifestyle e alle eccellenze del Made in Italy, condotto da Enzo Miccio e in onda alle 17.00.
Spazio poi alle passerelle della moda, tra racconti sorprendenti, estro e curiosità irresistibili.
Non mancheranno suggerimenti pratici per un armadio organizzato e una visita al suggestivo Teatro Romano di Verona, luogo simbolo in cui storia e spettacolo si incontrano.
A completare il racconto, l’intervista TOP.