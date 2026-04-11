Il film “Il sentiero dei fantasmi – Ghost Trail” stasera su Rai 4: la trama

Disponibile anche in lingua originale, il film “Il sentiero dei fantasmi – Ghost Trail” in onda stasera su Rai 4: ecco la trama

Thriller intenso diretto da Jonathan Millet, che intreccia memoria e identità in un racconto sospeso tra passato e presente, “Il sentiero dei fantasmi – Ghost Trail” è la proposta di Rai 4 per la prima serata di sabato 11 aprile 2026.

Hamid, professore siriano, dà la caccia ai leader del regime fuggiti in Europa. Quando crede di riconoscere l’uomo che lo ha torturato in passato, cade in una spirale ossessiva. Schiacciato dal desiderio di vendetta e dalle pressioni del suo gruppo segreto, iniziano a sorgere dubbi sulla verità. Disponibile anche in lingua originale.