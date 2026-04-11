“I pionieri” di Luca Scivoletto stasera su Rai Storia: la trama del film

La commedia “I pionieri” di Luca Scivoletto con Mattia Bonaventura, Francesco Cilia, Danilo Di Vita, Matilde Sofia Fazio stasera su Rai Storia: la trama del film

Siamo in Sicilia, nel 1990. Enrico ha 12 anni e vorrebbe essere come tutti i suoi coetanei, ma la fervente fede comunista dei suoi genitori lo obbliga a una vita da piccolo sovietico. Insieme al suo amico Renato, anche lui comunista convinto, decide di scappare di casa e rifondare i Pionieri, i gloriosi e ormai estinti scout del Partito.

E’ la trama del film di Luca Scivoletto “I pionieri” in onda sabato 11 aprile 2026 alle 21:20 su Rai Storia.

Con Mattia Bonaventura, Francesco Cilia, Danilo Di Vita, Matilde Sofia Fazio, Peppino Mazzotta, Lorenza Indovina, Eleonora Danco, Claudio Bigagli