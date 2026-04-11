Gli episodi 7 e 8 di “Morgane – Detective geniale” in prima Tv su Rai 2: la trama

Sabato 11 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 2 torna la quinta stagione della serie Tv “Morgane – Detective geniale” con due nuovi episodi in prima Tv
Sabato 11 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 2 torna la quinta stagione della serie Tv “Morgane – Detective geniale” con due nuovi episodi in prima Tv.
Nell’episodio 7 “Dobbiamo parlare”, durante un’indagine al confine tra Francia e Belgio, Morgane e Karadec scoprono l’omicidio di un albergatore che doveva testimoniare in un processo per il furto di gioielli di una star.
Nell’episodio 8 “Supernova”, all’esame orale per il concorso in Polizia, una giovane Morgane racconta alla commissione d’esame il suo metodo di lavoro in un caso di omicidio. Sulla scena del crimine, Morgane conosce Karadec, in libertà provvisoria e in attesa di processo.