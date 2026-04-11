Estrazione Superenalotto 11 aprile 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 11/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 11 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°59 del 11/4/2026

19-28-38-48-77-85

Numero Jolly

59

Numero Superstar

57

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 42.156,88
punti 4750 285,69
punti 328.579 22,59
punti 2401.563 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella91 2.259,00
2 stella1.836 100,00
1 stella11.788 10,00
0 stella25.307 5,00