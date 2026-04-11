Estrazione Superenalotto 11 aprile 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 11/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 11 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°59 del 11/4/2026
19-28-38-48-77-85
Numero Jolly
59
Numero Superstar
57
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 42.156,88
|punti 4
|750
|€ 285,69
|punti 3
|28.579
|€ 22,59
|punti 2
|401.563
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|91
|€ 2.259,00
|2 stella
|1.836
|€ 100,00
|1 stella
|11.788
|€ 10,00
|0 stella
|25.307
|€ 5,00