“Che meraviglia” è il nuovo singolo di Dalila Spagnolo

Venerdì 10 aprile esce “Che meraviglia”, il nuovo singolo di Dalila Spagnolo, un brano intimo e profondamente riflessivo

Venerdì 10 aprile esce “Che meraviglia”, il nuovo singolo di Dalila Spagnolo, un brano intimo e profondamente riflessivo, nato dall’esigenza di esplorare la dicotomia insita nell’essere umano: da un lato il desiderio di interrogarsi sull’esistenza e di cercare la propria verità; dall’altro, la tendenza a cedere alla pigrizia e a giudicare la vita altrui, dimenticando di “essere”.

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“Che meraviglia questo mistero del diventare umani, perché esserlo non è una dote, ma una scelta”, scrive Dalila. Il singolo invita a farsi domande semplici ma profonde: “Che cosa hai fatto oggi? Hai sbagliato almeno qualcosa? O hai fatto a cazzotti con la tua immagine allo specchio?”. Non sono solo parole, ma uno spazio per confrontarsi con la propria identità, imparare dagli errori e vivere con autenticità.

“Che meraviglia” è una dedica a sé stessi, ispirata anche alle vite incontrate quotidianamente da Dalila nel ruolo di insegnante di canto. L’esperienza dell’insegnamento, unita alla pratica come strumento di introspezione, mostra quanto la mente sia spesso impotente di fronte alla saggezza antica del corpo: il corpo che conosce prima di comprendere e guida chi sa ascoltarlo nel suo respiro profondo. Un invito a vivere, agire, sbagliare, rimescolare le carte e amare, “procedendo a tentativi”, come insegnato e ispirato dalla mentore di Dalila, Tyna Maria. Un brano che celebra l’imperfezione, la scoperta e la meraviglia di ogni giorno, ricordandoci che essere umani non è un privilegio, ma una scelta consapevole.

Talentuosa cantautrice leccese, Dalila Spagnolo si distingue sin dagli esordi per l’eleganza espressiva e la profonda sensibilità artistica. Nel 2020 conquista il secondo posto al Premio Lunezia. Nel 2021 pubblica il disco d’esordio “Fragile”, nello stesso anno rientra tra i vincitori di Area Sanremo a cui segue il secondo album “La Fame nelle Scarpe”, pubblicato nel 2023. Il disco le vale il Premio Civilia Zingari Felici e il Premio Civilia Salento alla canzone d’autore. Il concerto viene presentato in anteprima a Tolosa e poi nei teatri italiani. Il tour in solo del 2024 tocca, tra gli altri, il PensieriCorrenti Festival di Locorotondo e si chiude con una partecipazione speciale al concerto Dalla Puglia a Sanremo, insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Nel 2025 è ospite di Approdo Cantautori, Milano Cantautori, Premio Lunezia e Mei Meeting, vince il Premio Nazionale Folk e World – Nuove Generazioni, confermando l’originalità della sua visione artistica.