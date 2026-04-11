Cappuccetto e la nonna a Centrale Preneste il 12 aprile

A Centrale Preneste Teatro, per la rassegna “Infanzie in gioco”, domenica 12 aprile va in scena “Cappuccetto e la nonna” di Giallo Mare Minimal Teatro

Arriva da Empoli il prossimo spettacolo in programma per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro in Via Alberto da Giussano, 58 a Roma (zona Pigneto/Malatesta): appuntamento domenica 12 aprile alle 16.30 con Cappuccetto e la nonna di Giallo Mare Minimal Teatro. Lo spettacolo è di Vania Pucci e Lucio Diana, con Vania Pucci e Adriana Zamboni.

Una dolce nonnina nella sua casetta dal tetto rosso tra il gatto e i fiori, tra pentole e gomitoli di lana, vuole insegnare alla piccola Cappuccetto come difendersi dal lupo per diventare grande, perché la nonna lo sa che il lupo ci prova sempre, è stata anche lei una piccola Cappuccetto. La Nonna organizza una scuola nel bosco per Cappuccetti ma anche per porcellini, anatrini e caprettini, insomma per tutti quelli che possono avere a che fare con il lupo. Inizia un duro allenamento: il lupo si traveste, si nasconde, cambia la voce, cambia strada e cerca bambine con cappuccetti in testa. Insomma c’è da stare molto attenti! Cappuccetto impara in fretta a difendersi e a smascherare lupi perché la dolce nonnina conosce tutte le armi segrete, ma il lupo ha già spalancato la bocca. Una versione della fiaba che vede in primo piano la nonna all’apparenza innocua, gentile, lenta, sbadata ma invece molto agile e furba, una cacciatrice di lupi, una wondernonna! Nella casetta, insieme a lei, c’è anche la zia che l’aiuta a preparare un trappolone per il Lupo Cattivo.

La scenografia si svela di volta in volta, un’artista disegna intorno alla nonna in diretta con la lavagna luminosa, la casa, il letto, il bosco, la strada, le colline, il cielo e tante altre sorprese. Adatto dai 3 agli 8 anni.

Il costo del biglietto è di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it /calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Giallo Mare Minimal Teatro

Cappuccetto e la nonna

Testo e regia: Vania Pucci, Lucio Diana

Con Vania Pucci e Adriana Zamboni

Allestimento e progetto luci: Lucio Diana

Oggetti: Adriana Zamboni

Tecnica Utilizzata: Attore e disegno dal vivo con lavagna luminosa

Domenica 12 aprile 2026 alle 16.30

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it /calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

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