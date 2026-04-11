“Bar Centrale” su Rai 1 oggi è ad Auronzo di Cadore

Sarà in diretta dal bar di Auronzo di Cadore, in Veneto, ai piedi delle maestose Tre Cime di Lavaredo, l’appuntamento con “Bar Centrale”, oggi su Rai 1

Sarà in diretta dal bar di Auronzo di Cadore, in Veneto, ai piedi delle maestose Tre Cime di Lavaredo, l’appuntamento con “Bar Centrale”, il nuovo programma condotto da Elisa Isoardi, in onda sabato 11 aprile alle 14.00 su Rai 1.

Ospiti fissi sono Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni. A raccogliere voci e umori del Paese, Lorenzo Branchetti, inviato speciale.

“Bar Centrale” è un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, il luogo dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo.