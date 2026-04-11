Amori e tradimenti a “Ciao Maschio” oggi su Rai 1


Amori e tradimenti a “Ciao Maschio” in diretta oggi pomeriggio su Rai 1. Ospiti: Paolo Belli, Massimiliano Gallo e Fabio Ferrari

ciao maschio

Nel nuovo appuntamento con “Ciao Maschio”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Nunzia De Girolamo, in onda l’11 aprile alle 17.10 su Rai 1, saranno ospiti: Paolo Belli, musicista e showman amatissimo dal pubblico; Massimiliano Gallo, attore napoletano tra i più apprezzati del cinema e della tv italiana; e Fabio Ferrari, volto indimenticabile de I ragazzi della terza C.

Il tema attorno a cui si confronteranno è uno di quelli capaci di scatenare discussioni infinite: che succede se ci si innamora della donna del proprio amico?

Nel corso della puntata non mancheranno, come sempre, i rap a tema di Edoardo Tavassi e le canzoni eseguite live dalle Swingeresse: questa settimana, Sbatti ben su del bebop, Rossetto e caffè e la sigla de I ragazzi della terza C. E ancora: il ritorno di Flora Canto con il suo ironico punto di vista “al femminile”.

A chiudere la trasmissione, sul palco di Ciao Maschio ancora Paolo Belli con “Bellissima”, il brano arrivato terzo al San Marino Song Contest e già diventato un tormentone.