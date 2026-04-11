Amori e tradimenti a “Ciao Maschio” oggi su Rai 1

Amori e tradimenti a “Ciao Maschio” in diretta oggi pomeriggio su Rai 1. Ospiti: Paolo Belli, Massimiliano Gallo e Fabio Ferrari

Nel nuovo appuntamento con “Ciao Maschio”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Nunzia De Girolamo, in onda l’11 aprile alle 17.10 su Rai 1, saranno ospiti: Paolo Belli, musicista e showman amatissimo dal pubblico; Massimiliano Gallo, attore napoletano tra i più apprezzati del cinema e della tv italiana; e Fabio Ferrari, volto indimenticabile de I ragazzi della terza C.

Il tema attorno a cui si confronteranno è uno di quelli capaci di scatenare discussioni infinite: che succede se ci si innamora della donna del proprio amico?

Nel corso della puntata non mancheranno, come sempre, i rap a tema di Edoardo Tavassi e le canzoni eseguite live dalle Swingeresse: questa settimana, Sbatti ben su del bebop, Rossetto e caffè e la sigla de I ragazzi della terza C. E ancora: il ritorno di Flora Canto con il suo ironico punto di vista “al femminile”.

A chiudere la trasmissione, sul palco di Ciao Maschio ancora Paolo Belli con “Bellissima”, il brano arrivato terzo al San Marino Song Contest e già diventato un tormentone.