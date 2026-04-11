Alessandro Preziosi e Bianca Guaccero a Canzonissima stasera su Rai 1


Nuovo appuntamento con “Canzonissima”, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico, in onda sabato 11 aprile alle 21.30 su Rai 1

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Nuovo appuntamento con “Canzonissima”, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico, in onda sabato 11 aprile alle 21.30 su Rai 1.
Ecco i protagonisti pronti ad esibirsi: Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi e il tenore Vittorio Grigólo.
Prosegue dunque il viaggio nella musica con una puntata dedicata a “La rivincita di Sanremo”, in cui gli artisti interpreteranno una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore delle persone.
Di seguito i brani al centro della sfida di questa puntata:
Il ragazzo della Via Gluck – Enrico Ruggeri
Sono solo parole – Fabrizio Moro
Io che amo solo te – Leo Gassman
Il nostro concerto – Michele Bravi
Io Amo – Fausto Leali
La prima cosa bella – Malika Ayane
Incoscienti giovani – Irene Grandi
I bambini fanno ooh – Elettra Lamborghini
La notte – Arisa
Quando quando quando – Vittorio Grigólo
La canzone mononota – Elio e le Storie Tese
Su di noi – Jalisse

Tra le canzoni anche quella simbolo di Umberto Bindi “Il nostro concerto” scelta, pur non essendo stata selezionata al Festival, per omaggiare il cantante escluso per anni dalla kermesse.
E ancora, “Io che amo solo te”, in concorso nella serata delle cover del 2021 dove si è classificata seconda.
Infine, “I bambini fanno Ooh”, esclusa prima dell’inizio della manifestazione perché già cantata in pubblico.

Ospite in studio di questo quarto appuntamento sarà Alessandro Preziosi, che canterà e ballerà sulle note di “Quelli belli come noi”, sigla storica di Canzonissima ‘69, cantata prima dalle gemelle Kessler e poi anche da Johnny Dorelli, e che racconterà la storia di Malafemmena, la canzone di Totò.

Altra ospite sarà Bianca Guaccero che proporrà una performance coinvolgente sulle note di “Rumore”.
A commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della Canzonissima saranno sempre tre componenti di voto: un panel di personalità del mondo dello spettacolo, i “Magnifici 7”: Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini, gli stessi cantanti – che potranno votare la loro canzone preferita escludendo la propria – e il pubblico, coinvolto attraverso i social.
Ad accompagnare i cantanti nelle esibizioni dal vivo ci sarà un’orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà; alcune performance saranno arricchite da un corpo di ballo le cui coreografie sono affidate a Matteo Addino.

Canzonissima è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con la Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Il Produttore esecutivo è Sandra Nicola. La regia è firmata da Luca Alcini.