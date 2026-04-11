Alessandro Preziosi e Bianca Guaccero a Canzonissima stasera su Rai 1

Nuovo appuntamento con “Canzonissima”, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico, in onda sabato 11 aprile alle 21.30 su Rai 1.

Ecco i protagonisti pronti ad esibirsi: Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi e il tenore Vittorio Grigólo.

Prosegue dunque il viaggio nella musica con una puntata dedicata a “La rivincita di Sanremo”, in cui gli artisti interpreteranno una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore delle persone.



Il ragazzo della Via Gluck – Enrico Ruggeri

Sono solo parole – Fabrizio Moro

Io che amo solo te – Leo Gassman

Il nostro concerto – Michele Bravi

Io Amo – Fausto Leali

La prima cosa bella – Malika Ayane

Incoscienti giovani – Irene Grandi

I bambini fanno ooh – Elettra Lamborghini

La notte – Arisa

Quando quando quando – Vittorio Grigólo

La canzone mononota – Elio e le Storie Tese

Su di noi – Jalisse Di seguito i brani al centro della sfida di questa puntata:Il ragazzo della Via Gluck – Enrico RuggeriSono solo parole – Fabrizio MoroIo che amo solo te – Leo GassmanIl nostro concerto – Michele BraviIo Amo – Fausto LealiLa prima cosa bella – Malika AyaneIncoscienti giovani – Irene GrandiI bambini fanno ooh – Elettra LamborghiniLa notte – ArisaQuando quando quando – Vittorio GrigóloLa canzone mononota – Elio e le Storie TeseSu di noi – Jalisse Tra le canzoni anche quella simbolo di Umberto Bindi “Il nostro concerto” scelta, pur non essendo stata selezionata al Festival, per omaggiare il cantante escluso per anni dalla kermesse.

E ancora, “Io che amo solo te”, in concorso nella serata delle cover del 2021 dove si è classificata seconda.

Infine, “I bambini fanno Ooh”, esclusa prima dell’inizio della manifestazione perché già cantata in pubblico. Ospite in studio di questo quarto appuntamento sarà Alessandro Preziosi, che canterà e ballerà sulle note di “Quelli belli come noi”, sigla storica di Canzonissima ‘69, cantata prima dalle gemelle Kessler e poi anche da Johnny Dorelli, e che racconterà la storia di Malafemmena, la canzone di Totò.

Altra ospite sarà Bianca Guaccero che proporrà una performance coinvolgente sulle note di “Rumore”.

A commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della Canzonissima saranno sempre tre componenti di voto: un panel di personalità del mondo dello spettacolo, i “Magnifici 7”: Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini, gli stessi cantanti – che potranno votare la loro canzone preferita escludendo la propria – e il pubblico, coinvolto attraverso i social.