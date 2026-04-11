A “Tv Talk” oggi su Rai 3 il racconto tv della crisi Iran e Stati Uniti

Il racconto televisivo della crisi tra Iran e Stati Uniti sarà il tema di apertura della nuova puntata di “Tv Talk”, il programma condotto da Mia Ceran, in onda sabato 11 aprile alle 15.00 su Rai3

Il racconto televisivo della crisi tra Iran e Stati Uniti sarà il tema di apertura della nuova puntata di “Tv Talk”, il programma condotto da Mia Ceran, in onda sabato 11 aprile alle 15.00 su Rai3. Con Maria Cuffaro, Francesca Barra e Filippo Facci, verranno analizzati linguaggi, toni e responsabilità dei media nel narrare scenari così delicati. Spazio poi alle “relazioni pericolose” della telepolitica, tema sollevato dai recenti casi mediatici, per riflettere su quanto sia ancora possibile distinguere tra sfera personale e interesse pubblico nell’era della sovraesposizione mediatica.

A seguire, il racconto delle coppie, nella vita e nella comicità: con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, insieme a Giorgio Simonelli, si ripercorrerà la tradizione delle coppie comiche italiane, interrogandosi su come sia cambiato oggi il loro ruolo tra televisione, teatro e nuovi linguaggi dell’intrattenimento.

Dopo i “ReTVeet”, la rubrica dedicata ai momenti televisivi più commentati della settimana, un focus poi su “Stasera tutto è possibile” e sul successo di uno dei programmi comici più amati dal pubblico, giunto alla sua dodicesima edizione. Ne parleranno Biagio Izzo, Peppe Iodice e Marta Cagnola. La puntata proseguirà poi con l’analisi di “Stanno tutti invitati”, il nuovo varietà di Pio e Amedeo, e con il viaggio nella cucina italiana nel mondo di Francesco Panella e il suo Little Big Italy.

Interverranno anche Luca Dondoni e Chiara Galeazzi.

La regia di “Tv Talk” è di Giulia Sodi.