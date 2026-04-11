A “Playlist” oggi su Rai 2 l’energia di Levante, Serena Brancale e Delia

L’intensa performance di Levante, Serena Brancale e Delia che eseguono – per la prima volta dal vivo in un programma televisivo – il nuovo brano “Al mio paese”, apre “Playlist” su Rai 2

L’intensa performance di Levante, Serena Brancale e Delia che eseguono – per la prima volta dal vivo in un programma televisivo – il nuovo brano “Al mio paese”, apre “Playlist” in onda sabato 11 aprile, alle 14.00 su Rai 2. Un momento corale e inedito, carico di ritmo ed energia cui fa seguito Levante che, con la sua band, offre al pubblico la versione live di “Sei tu”, brano con cui ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo; mentre Delia porta sul palco di “Playlist” tutta la sua anima mediterranea con “Sicilia Bedda”. Nel corso della puntata, Serena Brancale fa ballare gli spettatori a casa e in studio sulle note di “Anema e core”.

Con Federica Gentile, nuovo omaggio a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo scorso. Un ricordo senza retorica, costruito attorno alla sua musica e alla sua storia, che vede la partecipazione di Danilo Rea – il pianista jazz con cui Paoli ha condiviso il palco negli ultimi anni – e di Gino Castaldo, critico musicale e testimone privilegiato di una stagione irripetibile della canzone d’autore italiana.

Un ritratto originale di uno degli artisti più irregolari e geniali del Novecento italiano: dalla scrittura de “Il cielo in una stanza” alla relazione artistica e sentimentale con Ornella Vanoni, dal tormentato luglio del 1963 — l’anno di “Sapore di sale” e del tentato suicidio — fino al ritorno e alla maturità artistica di “Una lunga storia d’amore” e all’incontro con il jazz. A chiudere la puntata, Danilo Rea al pianoforte regala un’esibizione live in omaggio al grande cantautore.

Come di consueto, le incursioni del gruppo mariachi de I Los Cionfos che omaggia Patty Pravo con un medley dei suoi brani più famosi: “La bambola”, “Pensiero stupendo”, “Dimmi che non vuoi morire”.