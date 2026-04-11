A Luglio Max Angioni in piazza a La Spezia

Dopo Emma (11 luglio) e Francesco Gabbani (16 luglio) si aggiunge un altro protagonista ai grandi eventi dell’estate a La Spezia: Max Angioni si esibirà il 22 luglio in Piazza Europa

Dopo Emma (11 luglio) e Francesco Gabbani (16 luglio) si aggiunge un altro protagonista ai grandi eventi dell’estate a La Spezia: Max Angioni si esibirà il 22 luglio in Piazza Europa con il suo ultimo spettacolo “Anche meno – Round finale”, una serata di stand up comedy che unisce autoironia, osservazione del quotidiano e riflessioni esistenziali filtrate attraverso uno sguardo surreale e generazionale.

Dopo il successo dei precedenti live e delle apparizioni televisive, il giovane comico porta in scena un monologo brillante in cui gioca con l’idea di “prendersi meno sul serio”, smontando con leggerezza le grandi ambizioni, i piccoli drammi quotidiani e le aspettative della società contemporanea. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: esagerare, forse… ma anche meno.

In “Anche meno”, Max Angioni racconta ricordi, prime volte, conquiste personali e domande sul senso della vita, trasformando esperienze comuni in sketch ironici e imprevedibili. Il ritmo è serrato, la scrittura brillante, il coinvolgimento del pubblico costante. Uno spettacolo di comicità contemporanea che parla alle nuove generazioni – e non solo – attraverso uno stile immediato, intelligente e sorprendente.