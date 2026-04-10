Torino protagonista di “Città segrete – An Art Lovers’ Guide” su Rai 5

Torino città di contrasti e chiaroscuri, capitale del Regno d’Italia e dell’industria automobilistica, regale e operaia, protagonista indiscussa del ‘900 a “Città segrete” su Rai

Una città di contrasti e chiaroscuri, capitale del Regno d’Italia e dell’industria automobilistica, regale e operaia, protagonista indiscussa del ‘900, Torino è stata capace, con spirito innovativo e d’avanguardia, di guadagnarsi la fama internazionale di città globale.

La visita Corrado Augias in “Città segrete”, il programma di Rai Cultura in ondavenerdì 10 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 5. 7

Augias accompagna il telespettatore in una narrazione della “sua” Torino, tra Cavour e Rita Levi Montalcini, tra la Mole e il Museo egizio, in una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica, artistica, ma anche “politica” nel senso di ricostruire il senso più profondo – e spesso sconosciuto – che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile.

Augias porta il telespettatore non solo sui luoghi e le vie della città, ma terrà il filo del racconto immerso anche in uno studio virtuale, una sorta di grande terrazza affacciata sulla città, tra oggetti 3D e mappe virtuali. 5