Su Rai 4 con “John Wick 3 – Parabellum”: la trama del film

Disponibile anche in lingua originale, il terzo capitolo della saga di John Wick stasera su Rai 4: la trama di “John Wick 3 – Parabellum”
Su Rai 4 venerdì 10 aprile 2026 in prima serata va in onda il film action “John Wick 3 – Parabellum”, terzo episodio della saga sull’ex sicario, interpretato da Keanu Reeves e firmato da Chad Stahelski, qui alle prese con le scene action più spettacolari di tutta la sua carriera.
Con una lauta taglia sulla sua testa, John Wick è al centro di una caccia all’uomo che coinvolge i più spietati killer del mondo; allo stesso tempo l’ex-sicario non gode più della protezione del consesso degli assassini, dopo essere stato scomunicato dall’Alta Tavola per aver violato le regole della sua confraternita. Solo contro tutti, John Wick dovrà affrontare la prova più pericolosa di tutta la sua vita.
Oltre a Keanu Reeves, “John Wick 3 – Parabellum” riporta in scena Ian McShane e Lance Reddick, affiancati dalle nuove entrate di Halle Berry, Mark Dacascos e Laurence Fishburne.