Stasera su Rai 2 Delitti in Paradiso con “Tempesta di veleno”

In prima visione su Rai 2 la quindicesima stagione di Delitti in Paradiso con l’episodio 5 “ Tempesta di veleno” e a seguire “Oltre il Paradiso”: la trama

Venerdì 10 aprile 2026 alle 21:30 su Rai 2 torna in prima visione la quindicesima stagione di Delitti in Paradiso con l’episodio 5 “Tempesta di veleno”. Un attore collassa sul palco dopo aver bevuto da una bottiglia di scena e la Polizia scopre che è morto per avvelenamento da cianuro. Tuttavia, altri due attori hanno bevuto dalla stessa bottiglia, senza subire effetti.

A seguire “Oltre il Paradiso” con l’episodio “Il Diavolo sulle Rocce”. Un insegnante, Padre Michael, scompare da un collegio d’élite e, contemporaneamente, spariscono 10.000 sterline dalla cassaforte della scuola. Il giorno dopo, l’uomo viene ritrovato ferito e disorientato su una barca alla deriva.