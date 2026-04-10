Stasera su Rai 1 arriva “Dalla strada al palco SPECIAL”

Al via “Dalla strada al palco”, la più grande festa degli artisti di strada, che quest’anno diventa ‘SPECIAL’: un’edizione speciale ricca di novità e spettacolo con Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero. Nella prima puntata, in onda venerdì 10 aprile alle 21.30 su Rai 1, ospiti il tenore Placido Domingo e Fiorella Mannoia.

Nato da un’idea di Carlo Conti – e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, il programma si presenta con una nuova formula capace di valorizzare ancora di più il racconto e le esibizioni degli artisti: un people show corale che porta in scena artisti di ogni genere, dall’Italia e dal mondo, e trasforma il palco in una piazza spettacolare. Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività.

In questa edizione i giurati, meglio definiti come – “passanti importanti” – diventano ancora più centrali: da una parte una tribuna composta da sei bambini provenienti da tutta Italia e, dall’altra, quattro protagonisti dello spettacolo, che commenteranno e voteranno le esibizioni: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero.

Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance, che ospiteranno anche artisti affermati, con duetti e sorprese per i concorrenti.