Stasera su Rai 1 arriva “Dalla strada al palco SPECIAL”

Al via “Dalla strada al palco SPECIAL”, la più grande festa degli artisti di strada: un’edizione speciale ricca di novità e spettacolo con Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero
Al via “Dalla strada al palco”, la più grande festa degli artisti di strada, che quest’anno diventa ‘SPECIAL’: un’edizione speciale ricca di novità e spettacolo con Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero. Nella prima puntata, in onda venerdì 10 aprile alle 21.30 su Rai 1, ospiti il tenore Placido Domingo e Fiorella Mannoia.
Nato da un’idea di Carlo Conti – e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, il programma si presenta con una nuova formula capace di valorizzare ancora di più il racconto e le esibizioni degli artisti: un people show corale che porta in scena artisti di ogni genere, dall’Italia e dal mondo, e trasforma il palco in una piazza spettacolare. Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività.
In questa edizione i giurati, meglio definiti come – “passanti importanti” – diventano ancora più centrali: da una parte una tribuna composta da sei bambini provenienti da tutta Italia e, dall’altra, quattro protagonisti dello spettacolo, che commenteranno e voteranno le esibizioni: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero.
Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance, che ospiteranno anche artisti affermati, con duetti e sorprese per i concorrenti.
Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance, che ospiteranno anche artisti affermati, con duetti e sorprese per i concorrenti.
Nel corso delle prime cinque puntate, gli artisti si esibiranno davanti al pubblico in studio e davanti alla giuria dei quattro “Passanti importanti”, che insieme determineranno il miglior performer della serata. Il più votato accederà all’appuntamento finale, dove si contenderà il titolo di miglior artista di strada d’Italia e il premio finale di diecimila euro in gettoni d’oro. Ad ogni puntata poi i “passanti importanti” sceglieranno un ulteriore artista da portare in finale.
“DALLA STRADA AL PALCO SPECIAL”: da un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Alessandra Guerra, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Olimpia Sales, Simon Pietro Giudice, Mario Benedetto. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me; a cura di Eloisa Cino e Francesca Curati e, per Stand by me, di Francesco Sturlese. Referente editoriale Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Rai: Daniela Di Mario. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. Le luci sono di Mario Catapano e la scena è di Riccardo Bocchini, le coreografie di Dalila Frassinito. La regia è di Maurizio Pagnussat.