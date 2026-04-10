Sinner guadagna la semifinale a Montecarlo e intravede il primo posto


Il tennista azzurro ha battuto il canadese Auger-Aliassime nei quarti del Masters 1000 del Principato

Jannik Sinner torna per la terza volta in semifinale a Montecarlo. Il numero 2 del mondo ha battuto 6-3 6-4 il canadese Auger-Aliassime, in un’ora e mezza di gioco sempre in controllo. Domani sfiderà il tedesco Sascha Zverev per un posto in finale nel Principato.

Per Sinner è la sedicesima semifinale in un Masters 1000, la quarta consecutiva. Se Carlos Alcaraz dovesse perdere con Bublik tornerebbe al numero 1 della classifica Atp.