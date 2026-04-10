Silvio Baldini guiderà l’Italia nelle amichevoli con Lussemburgo e Grecia

Il tecnico dell’Under 21 siederà sulla panchina della Nazionale per le gare del 3 e 7 giugno allo Stade de Luxembourg e al Pankritio Stadium di Candia

Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff.

Prossimamente la Nations League

A settembre la Nazionale inizierà il suo cammino nella quinta edizione della UEFA Nations League. Inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia, l’Italia farà il suo esordio nel torneo venerdì 25 settembre ospitando i Diavoli Rossi per poi far visita lunedì 28 settembre alla Turchia e venerdì 2 ottobre alla Francia.

La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che vedrà l’Italia scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. A novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e voleranno poi in Belgio per l’ultimo incontro del girone.