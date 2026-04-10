Paolo Rossi con Stand Up Classic per i Teatri del Nord Salento al Teatro Comunale

Sabato 11 aprile al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi salentina, per la rassegna Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento di Factory Compagnia Transadriatica, grande attesa per Stand Up Classic di e con Paolo Rossi

Un viaggio irriverente tra i classici della letteratura e il presente. Sabato 11 aprile (ore 20.45 | ingresso 10 euro – ridotto 8 euro) al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi salentina, per la rassegna Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento di Factory Compagnia Transadriatica, grande attesa per Stand Up Classic di e con Paolo Rossi. Una “operaccia satirica” che attraversa i secoli rileggendo autori come Omero, Shakespeare e Orazio con uno sguardo contemporaneo, tra improvvisazione, comicità e riflessione. Accompagnato dalle musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila e da Caterina Gabanella, il comico costruisce uno spettacolo che mescola teatro e stand-up. Le libere associazioni tra passato e presente dell’attore, cantautore e regista, creano un dialogo vivace e sorprendente, che fa riflettere e divertire. Classe 1953, allievo del Piccolo Teatro di Milano e vicino alla lezione di Dario Fo, in oltre cinquant’anni di carriera, Paolo Rossi ha unito satira, improvvisazione e teatro popolare, creando uno stile unico tra cabaret e commedia dell’arte. Protagonista di spettacoli come Chiamatemi Kowalski e Mistero Buffo, ha lavorato in cinema e televisione mantenendo sempre un forte impegno civile e una vena poetica e anarchica. In Puglia lo spettacolo sarà in scena anche al Teatro Monticello di Grottaglie (giovedì 9 aprile) e al Teatro Giovanni Laterza di Putignano (venerdì 10 aprile).

Partita a ottobre, la stagione Per un teatro umano è inserita nel progetto Teatri del Nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con Blablabla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi. Ultimo appuntamento sabato 18 aprile (ore 20.45 | ingresso 10 euro – ridotto 8 euro) al Teatro Comunale di Novoli con The Doozies – Eleonora Duse, Isadora Duncan e noi, di e con Marta Dalla Via e Silvia Gribaudi. Uno spettacolo che attraversa teatro e danza per raccontare la forza rivoluzionaria di due figure straordinarie come Eleonora Duse e Isadora Duncan, artiste libere e anticonvenzionali che hanno ridefinito il rapporto tra corpo, scena e identità. A partire da loro, le interpreti costruiscono un racconto contemporaneo, ironico e ribelle, che riflette sul presente e sulle possibilità di essere sé stessi oltre le regole e le aspettative. Il titolo gioca con il termine americano “doozy”, qualcosa di sorprendente, fuori dall’ordinario: proprio come questo lavoro, che celebra la bellezza della stranezza e il diritto di essere unici.