Oroscopo di oggi, venerdì 10 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 10 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Combattere con un rivale acerrimo non è facile, ma si può vincere. In amore c’è chi aspetta una risposta, tu prendi tempo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Nervosismo e ostinazione non sono il miglior modo per affrontare i rapporti di lavoro, alla fine è la tua parola quella che conta. Giornata tesa, prendi i tempi giusti per evitare ritardi.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Valuta nuove opportunità ma senza strafare; possono arrivare proposte di collaborazione non elettrizzanti ma migliori del previsto, part-time. La testardaggine non aiuta a superare un problema, e soprattutto a convincere le persone che quello che stai facendo è giusto. Oggi risenti di una grande stanchezza.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Netta sensazione che qualcuno ti faccia ombra, che nell’ambito del lavoro e della famiglia ci siano delle opposizioni. Ristrutturazioni o spese importanti.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non è facile mantenere la calma, alla fine ce la farai e questo sarà importante. Inizi questa giornata con lo spirito lieto e con una buona forza di carattere.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Posso annunciarti che l’amore sta per arrivare e ti permetterà di riscuotere un grande successo anche perché sembri più determinato rispetto al passato.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Giornata strana, non ti andrà di stare in casa, è da qualche settimana che sei molto polemico, anche in amore lo si nota; sono in crisi le coppie più instabili o con un passato difficile dietro.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Non trascinare i rapporti lavorativi che non ti soddisfano più. Accetta la sfida di buon grado e non restare fisso sulle tue sicurezze.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Sei molto stanco e insofferente. Cambiare tipo di attività non aiuta, rifletti.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Ora sei anche più consapevole di ciò che senti. Settore professionale ricco di novità, se hai un’attività commerciale o contatti con il pubblico puoi ottenere un buon successo…

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Partono favoriti i giovani che non hanno prevenzioni nel fare incontri. Chi ha la giusta preparazione può farla valere od ottenere una bella riconferma…