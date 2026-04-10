Oroscopo di oggi, venerdì 10 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 10 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Combattere con un rivale acerrimo non è facile, ma si può vincere. In amore c’è chi aspetta una risposta, tu prendi tempo.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Nervosismo e ostinazione non sono il miglior modo per affrontare i rapporti di lavoro, alla fine è la tua parola quella che conta. Giornata tesa, prendi i tempi giusti per evitare ritardi.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Valuta nuove opportunità ma senza strafare; possono arrivare proposte di collaborazione non elettrizzanti ma migliori del previsto, part-time. La testardaggine non aiuta a superare un problema, e soprattutto a convincere le persone che quello che stai facendo è giusto. Oggi risenti di una grande stanchezza.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Netta sensazione che qualcuno ti faccia ombra, che nell’ambito del lavoro e della famiglia ci siano delle opposizioni. Ristrutturazioni o spese importanti.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Non è facile mantenere la calma, alla fine ce la farai e questo sarà importante. Inizi questa giornata con lo spirito lieto e con una buona forza di carattere.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Posso annunciarti che l’amore sta per arrivare e ti permetterà di riscuotere un grande successo anche perché sembri più determinato rispetto al passato.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Giornata strana, non ti andrà di stare in casa, è da qualche settimana che sei molto polemico, anche in amore lo si nota; sono in crisi le coppie più instabili o con un passato difficile dietro.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Non trascinare i rapporti lavorativi che non ti soddisfano più. Accetta la sfida di buon grado e non restare fisso sulle tue sicurezze.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Sei molto stanco e insofferente. Cambiare tipo di attività non aiuta, rifletti.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Ora sei anche più consapevole di ciò che senti. Settore professionale ricco di novità, se hai un’attività commerciale o contatti con il pubblico puoi ottenere un buon successo…
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Partono favoriti i giovani che non hanno prevenzioni nel fare incontri. Chi ha la giusta preparazione può farla valere od ottenere una bella riconferma…
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Se la relazione sentimentale è sottoposta a stress meglio essere cauti. In famiglia può esservi qualche fraintendimento, qualche questione di poco conto che rischia, in certi momenti, di ingigantirsi.