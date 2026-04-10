Morti sul lavoro, a Palermo due operai precipitano da una gru

Un terzo lavoratore si sarebbe salvato finendo sul deposito di un’officina

Tragedia sul lavoro a Palermo, è crollato il cestello di gru, due operai sono morti. Un terzo lavoratore si sarebbe salvato, finendo sul deposito di copertoni di un’officina, e un altro è rimasto ferito.

“Palermo oggi si ferma, si raccoglie e si unisce nel dolore. La tragedia avvenuta in via Ruggero Marturano colpisce nel profondo l’intera comunità palermitana. Due lavoratori hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro, in un contesto che dovrebbe essere sempre sinonimo di dignità, sicurezza e tutela. A loro va il nostro pensiero più commosso e rispettoso”. Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che aggiunge: “A nome della città esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime, alle quali ci stringiamo con affetto e partecipazione autentica in questo momento di dolore incolmabile”.