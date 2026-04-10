Max Zotti, Alex Nocera e Roy Batty, insieme nel nuovo singolo “I’m So Excited”, disponibile dal 27 Marzo su tutti i digital stores

“I’m So Excited” di Max Zotti, Alex Nocera e Roy Batty è una rivisitazione in chiave Melodic Techno del classico delle Pointer Sisters.

Il brano, pubblicato su Gas Records, unisce un’energia contagiosa a ritmi irresistibili, offrendo un’esperienza di ascolto unica. “I’m So Excited” è già stato supportato e suonato da noti djs/producers nazionali e internazionali.

MAX ZOTTI

Max Zotti è un DJ e producer italiano noto per trasformare il suono in esperienza, con uno stile che unisce energia primordiale e visioni elettroniche contemporanee. La sua musica è un viaggio tra Tech house, afro melodic e club music, caratterizzato da groove profondi e tensioni emotive. Ha prodotto hit mondiali come “Deep Fear”, “Hasta El Fin”, “Spin The Bass Drum”, “Magma” e “Apocalypse”, e ha realizzato remix per artisti come Deadmau5, Steve Angello e John Dahlbäck. Le sue esibizioni in tutto il mondo e le collaborazioni con figure di spicco come Pete Tong, MoBlack e Monolink hanno consolidato la sua presenza internazionale. Le sue uscite sono state pubblicate su etichette di rilievo come Sony Music, Rise Records e MoBlack Records. Fondatore di Honirika Music, sviluppa un universo sonoro che unisce dimensione onirica e cultura club, proiettato verso il futuro della musica elettronica.

ALEX NOCERA

Alex Nocera è un produttore e DJ italiano con una carriera iniziata all’età di 15 anni. Ha partecipato a festival e club in tutta Europa, tra cui la Love Parade di Berlino e diversi locali italiani come Altromondo Studios. Ha collaborato con importanti radio come Radio Italia Network e m2o, ricoprendo ruoli di DJ, tecnico audio e direttore di programmazione. Come remixer, ha prodotto versioni ufficiali per artisti italiani e internazionali tra cui Little Louie Vega, Cerrone, Axwell, Fedde Le Grand e Bob Sinclar. È fondatore di Gas Records, la sua etichetta discografica. MEGANITE è il suo radioshow settimanale. Alex Nocera ha prodotto oltre 300 tracce e circa 100 remix, ricevendo riconoscimenti su piattaforme come iTunes, Beatport e Spotify, collaborando con artisti italiani e internazionali. Recentemente, si è concentrato su progetti techno e melodic techno, collaborando con artisti come Roy Batty, Frankyeffe, Botteghi, Stone Van Brooken, Max Zotti, DJ PANDA, Sisko Electrofanatik e Molella, con cui ha prodotto il brano virale su TikTok “Tutto Bene”.

ROY BATTY

Roy Batty è un produttore e compositore originario di Aosta, Italia. Ha iniziato a suonare il pianoforte da autodidatta all’età di 14 anni, sperimentando con il campionamento e il remix di tracce mainstream utilizzando attrezzature di “fortuna”.

Dal 2009 al 2014 ha lavorato come DJ resident in club locali e come guest DJ in vari eventi. Nel 2013 è diventato artista di punta della label Kaleydo Records, pubblicando oltre trenta tracce di Tech House, tra cui brani come “Red Room” e “Obscure”, riconosciuti nelle chart internazionali. Dal 2018 collabora con Black Hand Music Network, producendo decine di tracce con artisti come Alex Nocera, con cui ha realizzato numerose collaborazioni di successo. Oltre alla musica elettronica, Roy Batty pubblica sulle proprie etichette CHILLNOVA e DEAFTOLL, anche altri generi come Chillout, Triphop, Drum n Bass, Hard Dance e musica per pianoforte, usando diversi pseudonimi. La sua carriera si distingue per la versatilità e per le collaborazioni con numerosi artisti ed etichette internazionali.