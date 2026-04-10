La Sierra Leone debutta a La Biennale di Venezia 2026

Per la prima volta, la Sierra Leone entra alla Biennale di Venezia 2026: un momento simbolico che apre nuove geografie culturali

Per la prima volta, la Sierra Leone entra alla Biennale di Venezia 2026: un momento simbolico che apre nuove geografie culturali. Non solo una partecipazione nazionale, il progetto Mondi Presenti / Worlds of Today infatti si apre a una dimensione panafricana, coinvolgendo artisti dell’area ECOWAS (Nigeria, Togo, Senegal, Liberia) e trasformando la mostra in una vera e propria “assemblea visiva”

Curato da Sandro Orlandi Stagl e Willy Montini, il progetto si allinea in modo forte al tema In Minor Keys, niente spettacolarizzazione, spostando l’attenzione dalle narrazioni dominanti a quelle marginali, resilienze silenziose e pratiche comunitarie.

I curatori, in un cambio di paradigma, propongono l’arte non come opere statiche, ma “processi vitali” che mettono in discussione anche le logiche del sistema dell’arte mainstream.

Il risultato è un padiglione che si configura come una vera e propria piattaforma politica e culturale, capace non solo di anticipare dinamiche geopolitiche, ma anche di proporre un modello concreto di cooperazione ECOWAS sul piano culturale, prima ancora che istituzionale. In questo senso, Mondi Presenti ribalta lo sguardo occidentale sull’Africa Occidentale: non più periferia, ma laboratorio del futuro, uno spazio avanzato in cui si sperimentano nuove forme di convivenza e di umanesimo globale.