“Kabul Hostel” è il nuovo singolo degli Oslavia

Gli Oslavia annunciano l’uscita del loro nuovo singolo “Kabul Hostel”, un brano che cattura il ricordo di un viaggio sospeso nel tempo

Gli Oslavia annunciano l’uscita del loro nuovo singolo “Kabul Hostel”, un brano che cattura il ricordo di un viaggio sospeso nel tempo. Ambientato tra le strade di Barcellona, il pezzo racconta con lucidità e malinconia il passaggio tra la giovinezza che si chiude e la nuova consapevolezza che avanza, trasformando la spensieratezza in memoria.

Sul piano musicale, gli Oslavia esplorano un territorio originale, intrecciando post-punk, indie rock e pop, fino ad arrivare a ritmiche latine, in una contaminazione personale e mai scontata. Le dinamiche del brano sono marcate, con continui salti tra tensione e rarefazione: l’inciso propone una lunga jam strumentale, uno spazio di respiro e dialogo tra le chitarre, prima di ricondurre l’ascoltatore all’ultimo ritornello, più consapevole e centrato.

“Ascoltare ‘Kabul Hostel’ significa immergersi in un viaggio sonoro, tra malinconia, consapevolezza e ritmi sorprendenti.”

Gli Oslavia nascono a Milano nel 2015. Fin dall’inizio trovano la loro dimensione più autentica sul palco, suonando nei principali club della scena milanese: Rock’n’Roll Milano, Rock’n’Roll Rho, Barrio’s, Baraonda, East End, Hard Rock Café e molti altri.

Con l’ampliarsi del repertorio originale pubblicano il primo album autoprodotto, Vicoli e altre strade (2017), seguito da Stereotipi (2019) e Fragili (2023), scritto durante il lockdown e presentato con un live al Rock’n’Roll di Milano.

Nel corso degli anni la band ha costantemente cercato di contaminare linguaggi e registri artistici diversi, alla ricerca di nuove prospettive per il rock italiano. Tra i progetti più significativi spiccano la cover di La Peste (2022) di Giorgio Gaber, riletta in chiave rock, e i concerti annuali all’ADI Design Museum di Milano in occasione della chiusura del Salone del Mobile.

Il 2025 segna una svolta importante: con l’ingresso di un nuovo cantante, gli Oslavia evolvono verso un suono più maturo e alternative rock, portando la propria musica oltre i confini della Lombardia.

Sempre nel 2025 inizia la collaborazione con Sorry Mom!, che supporta la band nei live (tra cui le finali del Vicenza Rock Festival), nelle produzioni discografiche e come ufficio stampa.

A luglio 2025 esce il primo singolo della nuova formazione, La Ragione, seguito a novembre da Cosa Resta: un ulteriore passo nel percorso di una band che continua a reinventarsi senza perdere la propria identità.

Nella seconda parte del 2026 gli Oslavia entreranno in studio per le registrazioni del nuovo album, attualmente in fase di scrittura, tra una pausa e l’altra di un’intensa attività dal vivo.