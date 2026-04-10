Instagram introduce in Italia la classificazione “13+”. Limitazioni a contenuti espliciti e sensibili

Non si possono disattivare senza il consenso dei genitori

Meta ha introdotto nuove restrizioni su Instagram per gli account degli utenti minorenni. Le impostazioni, applicate automaticamente per gli under-18, sono un’estensione a livello globale della classificazione “13+” e limitano l’esposizione a contenuti espliciti e sensibili (violenza, linguaggio volgare e comportamenti pericolosi). Non si possono disattivare senza il consenso dei genitori.

Nello specifico

Il sistema impone una classificazione 13+ per i contenuti visualizzati dai minorenni. Tale misura arriva in Italia dopo l’esordio ad ottobre 2025 in paesi come Stati Uniti e Regno Unito. Tutti gli iscritti sotto i 18 anni entreranno in automatico in questo regime restrittivo, l’unico modo per rimuovere tale restrizione è con il consenso esplicito dei genitori, verificato tramite strumenti di supervisione.

I criteri scelti da Meta per impostare i propri parametri sono simili a quelli cinematografici e definiscono cosa sia adatto ai giovani. Le nuove linee guida introdotte limitano il linguaggio forte e la rappresentazione dei comportamenti rischiosi. I post che promuovono sostanze come alcol o tabacco saranno oscurati. Anche le immagini violente o sessualmente esplicite saranno ancora meno visibili, sebbene già filtrate preventivamente dall’algoritmo di Instagram. Questa impostazione dovrebbe garantire una navigazione sicura, mantenendo al contempo la fruizione di contenuti coerenti con l’età dell’utente.

La selezione dei profili

Inoltre gli adolescenti non potranno seguire profili che condividono contenuti non adatti, individuati in base alla biografia e allo storico dei post; i filtri bloccheranno la visualizzazione di commenti e messaggi diretti provenienti proprio da tali account. Anche la funzione di ricerca non permetterà l’accesso a termini problematici come quelli legati alla violenza o all’autolesionismo, stesso discorso vale per qualsiasi tipo di contenuto raccomandato; quelli con tematiche pericolose non verranno mostrati. In ultimo, anche l’IA cambierà dopo questo aggiornamento: le risposte generate eviteranno temi non adatti alla fascia d’età.

La supervisione dei genitori

Esiste poi un’opzione dedicata alla supervisione dei genitori: l’update introduce, infatti, la modalità “Contenuti limitati“: questa opzione permette ai genitori di restringere ulteriormente l’esperienza digitale dei figli. Una volta attivata, la funzione ridurrà drasticamente il numero di contenuti mostrati, rimuovendo inoltre la possibilità per gli adolescenti di vedere, lasciare o ricevere commenti sotto i post.