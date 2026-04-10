Dal 7 aprile arriva in radio “Fight for the Light” il singolo di KIKU, brano potente e liberatorio, già disponibile in digitale

«Con “Fight for the Light” voglio ricordare che dentro ognuno di noi esiste una luce che vale la pena difendere. Nella vita – afferma KIKU – attraversiamo momenti di buio, di dubbio, di fatica, ma proprio lì nasce la scelta: spegnersi e lasciarsi avvelenare oppure restare fedeli a ciò che siamo. Questa canzone che è un invito semplice e potente a non smettere di lottare per la propria luce, è la quinta canzone nata all’interno del progetto “Soulborn”, ma è stata la prima che ho sentito l’urgenza di pubblicare. L’ho scritta in macchina, tra le lacrime, dopo l’ennesimo ostacolo che si presentava nelle mie giornate. In quel momento è emersa una frase molto chiara dentro di me: “Fight for the light”.»

Qui il video: https://youtu.be/3nzYPIZNwc8

Il primo contenuto visivo di “Fight for the Light” è un lyric video, perché l’artista voleva che le parole fossero il cuore del brano. Nel video alcune frasi e parole vengono evidenziate proprio per accompagnare l’ascoltatore dentro il significato della canzone. È una scelta voluta: partire dal messaggio, perché “Fight for the Light” nasce proprio da una frase emersa in un momento di smarrimento.

KIKU, nome d’arte di Alessia Castorini, è una cantautrice italiana che vive sull’appenino reggiano. La sua ricerca musicale si muove tra soul, jazz, blues e influenze gospel, con una particolare attenzione alla dimensione espressiva della voce che per lei diventa strumento di liberazione emotiva e racconto interiore. Il nome KIKU richiama il crisantemo, fiore della rinascita in diverse culture riflettendo l’universo simbolico e l’identità artistica dell’artista. Fiorisce quando tutto sembra finire, ricordandoci che la vera forza nasce nell’ombra. Simbolo di luce interiore, trasformazione e memoria dell’anima, rappresenta chi attraversa il buio per tornare a splendere.

KIKU, fin da giovane. ha percepito una forte chiamata verso la musica e la voce, una spinta interiore che per anni è rimasta in secondo piano. Solo recentemente ha trovato il coraggio di ascoltarla fino in fondo e di trasformarla in un percorso artistico autentico. Nel 2026 pubblica “Fight for the Light”, brano nato da un momento di forte bisogno di riscatto personale e diventato un inno alla resilienza e alla fedeltà alla propria luce.

“Fight for the Light” è il primo passo di un progetto più ampio: “Soulborn”, concept album che racconta un percorso di trasformazione interiore. Ogni canzone rappresenta una tappa di questo viaggio tra caduta, ricerca e rinascita; l’idea è costruire non solo un disco, ma un vero percorso simbolico in cui musica, immagini e parole accompagnano l’ascoltatore attraverso il buio fino alla rinascita.