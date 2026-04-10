Il film “La casa di Ninetta” in prima Tv stasera su Rai 3: la trama

L’attrice napoletana Lina Sastri dirige il suo nuovo film da regista “La casa di Ninetta”, in onda stasera su Rai 3: la trama

“La Casa di Ninetta” in onda venerdì 10 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 3 parla della storia di una donna luminosa e speciale: Ninetta; e di sua figlia Lucia, che fa l’artista e ha un rapporto di grande amore con sua madre.

Ninetta è accudita da tre badanti perché malata di Alzheimer, vive in una casa a Napoli, dove Lucia va a trovarla ogni volta che le è possibile. La voce fuori campo di Lucia ci guida nel racconto della famiglia, passando dal presente al passato e seguendo il flusso della memoria.

Nel passato di Ninetta c’è Alfonso, il grande amore della sua vita, uomo affascinante, ma dai risvolti oscuri. Un amore travolgente, ma anche tossico.

Una storia di amori, quelli di Ninetta e della figlia Lucia, non sempre felici.

Tutto viene raccontato con leggerezza e allegria, perché questa è una storia napoletana: con la sua musica ed i suoi colori pastello, perché di musica è fatta Ninetta.

Nel film sentiamo la voce originale di Ninetta che, cantando antiche melodie napoletane, scandisce i capitoli del racconto.