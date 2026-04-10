Il film “Dog Days” anche in lingua originale su Rai Movie: la trama

La commedia “Dog Days “con Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally anche in lingua originale su Rai Movie: la trama

Venerdì 10 aprile 2026 alle 21:20 Rai Movie trasmette “Dog Days”, commedia con Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally e per la regia di Ken Marino.

Quando si vive in una grande città come Los Angeles, ci si può incrociare per anni senza conoscersi mai. Questo è ciò che accade a un gruppo di proprietari di cani fino a quando i loro fedeli amici a quattro zampe decidono che è giunto il momento di farli conoscere e cambiare il destino delle loro vite. Così, qualcuno scoprirà cosa vuol dire famiglia, qualcuno troverà un nuovo amico e qualcun altro l’anima gemella.