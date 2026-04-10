I Palomar presentano “CaraCaraCara”, il primo singolo estratto dal loro album di debutto, disponibile nelle radio e in digitale

Prende forma il percorso dei Palomar, quartetto nato quasi per caso nel 2021 a Siena dall’incontro tra Francesco Panconesi, Marco Pasinetti, Iacopo Sichi e Davide Strangio. Dopo lunghe session d’improvvisazione e una ricerca comune sulla semplicità come atto rivoluzionario, la band debutta oggi con il primo singolo: “CaraCaraCara”.

Il brano è un gesto semplice ma radicale: un invito a ricordare che l’umanità si manifesta nella cura e nella bellezza del rapporto con l’altro. Una delicata immagine sonora plasmata da piccoli gesti, voci lontane e dalla gentilezza custodita in una sola parola, ripetuta come un mantra. In questo brano, che vede la partecipazione al basso del produttore milanese Marco Giudici, si ritrova l’essenza del suono dei Palomar: un territorio dove la tensione cinematografica (echi di Calibro 35) dialoga con il post-rock emotivo dei Sigur Rós e il nuovo rock britannico dei Caroline.

“CaraCaraCara” è l’anticipazione di un lavoro discografico più ampio (in uscita a giugno), registrato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 nello studio Cabinessence di Milano.

L’uscita segna una nuova tappa per Hora Records, etichetta che si sta affermando come punto di riferimento per l’avanguardia italiana (già casa di Ghost Horse e Nic T). Con questo primo singolo, i Palomar dichiarano il proprio intento: restare in ascolto e cercare la bellezza nonostante tutto. Perché, citando Italo Calvino, il dialogo consiste nel dire all’altro: “Io sto ancora qui, sono sempre io”.