Gabriele Spira in radio e in digitale con un nuovo brano

“MAGIA VUDÙ” è il nuovo singolo del cantautore Gabriele Spira, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 aprile per Aurora Dischi / Artist First

“MAGIA VUDÙ” è il nuovo singolo del cantautore Gabriele Spira, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 aprile per Aurora Dischi / Artist First. Sound indie-pop per un brano up-tempo con richiami al funk che riflette sui limiti del linguaggio. L’artista paragona la comunicazione ad una sorta di magia vudù. Le parole strumenti spesso imperfetti, possono avvicinare le persone creando connessioni profonde, ma anche generare distanza, dando origine ad incomprensioni e difficoltà comunicative. Le utilizziamo per esprimere le nostre emozioni, le quali tuttavia, non sempre possono essere tradotte in parole. L’arrangiamento è guidato da una chitarra acustica, sostenuta da un basso e da una batteria con un groove funk, un brano energico con rimandi alla scrittura di artisti come Fulminacci e Tropico.

Gabriele Spira è un cantautore classe 1998, a metà tra l’indie pop e l’R&B, originario di Napoli ma milanese d’adozione. É un produttore, suona più di uno strumento musicale ma predilige la chitarra. Le sue canzoni sono fatte di grandi domande e presentano influenze pop che vanno dal cantautorato italiano, passando per l’indie fino al jazz funk. Negli anni colleziona numerose esperienze live in giro per l’Italia, dai contesti più importanti dell’underground milanese alle aperture per altri artisti, tra cui quelle per Davide Shorty e Leo Pari. Parallelamente, collabora come autore e produttore per numerosi progetti discografici. Nel 2024 è semifinalista di Next Music Awards; nel 2025 è finalista di Primigenia Music Awards 2025 e viene anche selezionato nel cast del Primo Maggio Latina 2025. Partecipa inoltre a Genova per Voi 2025, storico Contest per autori promosso da Universal Music Publishing, arrivando tra i finalisti.