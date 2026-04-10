Fuori oggi “Ponte Levatoio”, la nuova canzone di Utopia

Fuori il 10 aprile “Ponte Levatoio”, il nuovo singolo di Utopia: una ballad pop punk intensa che affronta l’incapacità di comunicare e di dare voce al proprio disagio

Il brano racconta una battaglia interiore combattuta lontano dagli sguardi altrui. Il protagonista, pur non sentendosi un combattente, si percepisce come un “soldato ferito” in un campo di guerra emotivo, protetto solo in apparenza da un castello che non riesce davvero a tenere lontane le sue paure.

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Attraverso un immaginario allegorico dal sapore medievale, Utopia costruisce un universo simbolico fatto di castelli, draghi e guerre mai scelte, dove il vero nemico è il silenzio. Il protagonista si sente invisibile, come se le sue “armi non facessero rumore” quanto quelle degli altri, alimentando un senso profondo di inadeguatezza e distanza. Intanto il tempo scorre, diventando un avversario sempre più incalzante, mentre le difese erette per proteggersi finiscono per isolare ulteriormente, lasciando spazio ai propri mostri interiori.

Ma “Ponte Levatoio” è anche un racconto di consapevolezza e liberazione. Quando tutto sembra crollare, emerge la necessità di abbassare le difese e chiedere aiuto: è proprio in quel momento che il protagonista trova la forza di lasciar andare il dolore, trasformando il silenzio in un’esplosione capace, finalmente, di farsi ascoltare. Il desiderio di riscatto attraversa l’intero brano: la speranza di non toccare il fondo, di sentirsi almeno una volta “al primo posto”, e la scoperta del bisogno autentico di aprirsi agli altri.

Con diversi singoli, un EP e numerosi live su palchi come Ambria Music Festival, Clamore Festival e Sagrado Festival, Utopia si conferma come una delle voci emergenti più interessanti della scena pop punk italiana. Un percorso iniziato con “Aldilà” e “Anime Rotte”, proseguito con “Stupido” – prodotto da UNBERTOPRIMO (Davide Malvi, già al lavoro con Mille) – e “Nulla x Sempre”, fino ad arrivare a questo nuovo capitolo: “Ponte Levatoio”.