Federico Di Battista torna con “E’ sempre così”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “È SEMPRE COSÌ”, il nuovo singolo di FEDERICO DI BATTISTA per Red&Blue Music Relations

“È sempre così” è un brano d’amore che racconta la dimensione quotidiana della vita di coppia, fatta di piccoli contrasti, momenti di confronto e gesti condivisi. Tra discussioni, ascolto reciproco e dinamiche che si ripetono nel tempo, la canzone restituisce uno spaccato autentico delle relazioni, in cui anche le imperfezioni contribuiscono a costruire un equilibrio emotivo. Sono proprio questi frammenti di quotidianità, con la loro semplicità, a riempire le giornate e a lasciare spazio, nonostante tutto, a un sorriso.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sono una persona che crede molto nell’amore e nelle relazioni sincere. Questo pezzo è una mia descrizione di una relazione vera, fatta da piccoli gesti. Quelle relazioni dove non servono troppe parole. Basta saper esserci”.