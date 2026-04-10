Dalla routine mensile alla protezione costante, NexGard Spectra antiparassitario trova spazio nelle abitudini di molti proprietari

La prevenzione delle parassitosi nel cane è passata, negli ultimi anni, da una logica “stagionale” a una logica di protezione continua. Clima più mite, animali che vivono sempre più a stretto contatto con le persone e una maggior consapevolezza sul rischio di zoonosi hanno reso la gestione degli antiparassitari un tema centrale per i proprietari e per i medici veterinari.

Per chi vive con un cane, ma anche per chi gestisce ambulatori e cliniche veterinarie, comprendere come passare da una semplice routine mensile “a memoria” a una strategia strutturata di protezione costante è ormai fondamentale. Prodotti combinati per uso orale come NexGard Spectra stanno modificando le abitudini di somministrazione, con ricadute sulla salute animale, sulla compliance dei proprietari e sull’organizzazione dei servizi veterinari.

Scenario: perché la protezione antiparassitaria non è più una scelta opzionale

Nel giro di un decennio il quadro epidemiologico delle principali parassitosi del cane in Europa, e in Italia in particolare, è profondamente cambiato. Le zecche, un tempo considerate un problema quasi esclusivamente primaverile-estivo, sono ormai presenti per la gran parte dell’anno, soprattutto nelle aree urbane e periurbane con inverni miti. Secondo un report dell’Agenzia europea per il controllo delle malattie infettive del 2023, la finestra di attività di diverse specie di zecche si è allungata di 1–2 mesi medi rispetto agli anni Novanta.

Parallelamente, la mobilità delle persone con il proprio cane (viaggi, vacanze, spostamenti frequenti tra regioni) ha favorito la diffusione di parassiti “emergenti” in aree dove erano poco o per nulla segnalati. È il caso della leishmaniosi canina, legata alla presenza del flebotomo, ma anche di alcune filariosi cardiopolmonari mediate dalle zanzare. Secondo dati della Federazione dei Veterinari Europei del 2022, l’area endemica per alcune di queste parassitosi si è estesa di centinaia di chilometri verso nord nell’ultimo ventennio.

A questo quadro ambientale si aggiunge un cambiamento sociale: in Italia il cane è sempre più un componente della famiglia, vive in casa, sale sul divano e spesso condivide spazi molto ravvicinati con bambini, anziani e soggetti fragili. L’esposizione quotidiana agli ectoparassiti non riguarda dunque solo il benessere animale, ma tocca direttamente la salute pubblica.

Dalla dose “quando serve” alla protezione integrata: il ruolo di NexGard Spectra

Per anni la gestione degli antiparassitari si è basata su prodotti ad applicazione topica (spot-on, collari) e su un approccio spesso frammentato: un prodotto per le pulci e le zecche, un altro per i vermi intestinali, un altro ancora per la filaria. Questo modello, sebbene efficace se gestito correttamente, esponeva a un rischio concreto di dimenticanze, sovrapposizioni o trattamenti incompleti.

La disponibilità di formulazioni orali in compresse masticabili a largo spettro, come NexGard Spectra antiparassitario , ha contribuito a ridefinire questa pratica. L’obiettivo non è più semplicemente “dare qualcosa contro le pulci” nei mesi caldi, ma strutturare un piano di prevenzione che copra in modo costante un ampio ventaglio di parassiti interni ed esterni, con un numero ridotto di prodotti e una somministrazione più semplice da ricordare.

Dal punto di vista comportamentale, l’assunzione per via orale si inserisce più facilmente nella quotidianità: il cane associa la compressa a un momento positivo (es. insieme al pasto), mentre il proprietario può gestire il trattamento come una normale routine mensile, riducendo la percezione di “atto medico” e aumentando l’aderenza nel tempo.

Dati e statistiche: quanto è diffuso l’uso di antiparassitari in Italia

Per comprendere l’impatto reale della protezione antiparassitaria è utile guardare ad alcuni numeri, pur con le inevitabili differenze regionali. Secondo il Rapporto Assalco–Zoomark 2023, in Italia si stimano oltre 9 milioni di cani registrati e conviventi con le famiglie. La spesa complessiva per prodotti di prevenzione e salute (incluse le formulazioni antiparassitarie) rappresenta una quota significativa del mercato pet, con una crescita costante negli ultimi anni, intorno al 5–7% annuo.

Indagini condotte da associazioni veterinarie italiane negli anni recenti evidenziano che una larga maggioranza dei proprietari dichiara di utilizzare un antiparassitario almeno nei mesi primaverili ed estivi. Tuttavia, quando si passa dalla dichiarazione alla pratica effettiva, emerge una realtà più sfumata: trattamenti discontinui, interruzioni prolungate nei mesi più freddi e coperture incomplete verso i parassiti interni.

In alcuni studi condotti su campioni di cani che frequentavano ambulatori veterinari in Europa meridionale, si è riscontrata una positività ai parassiti intestinali in una quota significativa di animali, compresi soggetti apparentemente sani e regolarmente visitati. Questo dato suggerisce che la sola somministrazione “occasionale” o limitata a poche dosi l’anno non è sufficiente a garantire una reale protezione individuale e collettiva.

A livello europeo, report di organizzazioni specializzate in parassitologia veterinaria indicano una tendenza alla crescita nella diffusione delle malattie trasmesse da vettori (come leishmaniosi, ehrlichiosi, babesiosi, filariosi) nelle regioni mediterranee, con casi autoctoni sempre più frequenti in aree precedentemente considerate marginali. Tale tendenza è attribuita a una combinazione di fattori climatici, ambientali e comportamentali, tra cui il movimento di animali non protetti tra regioni e paesi.

I rischi di una prevenzione discontinua o improvvisata

Limitarsi a una somministrazione sporadica di antiparassitari, o utilizzare prodotti in modo non coordinato, espone il cane (e in molti casi la famiglia) a una serie di rischi che non vanno sottovalutati. La percezione, spesso diffusa, che “basti controllare il mantello” o “intervenire se si vedono pulci o zecche” è fuorviante e può condurre a una sottovalutazione del problema.

Il primo rischio evidente è legato alle malattie trasmesse da vettori. Anche una singola puntura di zecca o di zanzara infetta può essere sufficiente per trasmettere agenti patogeni potenzialmente gravi per il cane, come alcune babesiosi o filariosi. In molti casi i segni clinici si manifestano tardivamente, quando il danno a carico di organi vitali, come cuore e reni, è già avanzato e la terapia risulta più complessa, lunga e costosa.

Un secondo rischio riguarda i parassiti intestinali, alcuni dei quali hanno un potenziale zoonotico, cioè possono infettare anche l’uomo. In famiglie con bambini piccoli, che spesso giocano a terra o in giardino e hanno contatti ravvicinati con il cane, la presenza di uova o larve nell’ambiente domestico o esterno può costituire un fattore di esposizione non trascurabile. La deparassitazione saltuaria non è sufficiente a interrompere in modo efficace il ciclo di questi parassiti.

A ciò si aggiunge un problema di “falsa sicurezza”. Proprietari convinti di avere protetto adeguatamente il proprio cane con qualche trattamento sporadico possono, in realtà, trovarsi con intervalli di scopertura di diverse settimane o mesi, durante i quali il rischio di infezione rimane elevato. Questa percezione distorta è favorita dalla mancanza di un piano strutturato e dalla tendenza a considerare l’antiparassitario come una soluzione una tantum.

Infine, un uso non razionale e non continuativo dei prodotti può contribuire, nel lungo periodo, alla selezione di popolazioni di parassiti più resistenti. Anche se il fenomeno della resistenza ai farmaci antiparassitari nel cane è monitorato e ancora limitato rispetto ad altri ambiti, le organizzazioni veterinarie internazionali sottolineano l’importanza di un utilizzo corretto e costante dei prodotti per preservarne l’efficacia nel tempo.

Opportunità e vantaggi di una protezione costante ben pianificata

Passare da una logica di “trattamento al bisogno” a un approccio di prevenzione costante offre una serie di opportunità per i proprietari, per gli animali e per i professionisti della salute veterinaria. La prima e più evidente è la riduzione del rischio clinico: un cane protetto in modo continuativo ha minori probabilità di contrarre malattie trasmesse da vettori, di sviluppare infestazioni massive da parassiti intestinali e di fungere da serbatoio per la diffusione di tali agenti nell’ambiente.

Un secondo vantaggio riguarda il benessere complessivo dell’animale. Prurito, dermatiti da pulci, anemia da infestazioni massicce di zecche o problemi gastrointestinali cronici da parassiti interni compromettono la qualità di vita del cane, anche quando non conducono a patologie gravi. La prevenzione sistematica contribuisce a mantenere l’animale in una condizione di comfort e vitalità costante.

Dal punto di vista del proprietario, una protezione integrata semplifica la gestione quotidiana. Utilizzare un prodotto a largo spettro secondo una cadenza chiara, associata a un promemoria fisso (ad esempio un giorno del mese, collegato a un evento ricorrente nella vita familiare) riduce il carico cognitivo e la probabilità di dimenticanza. La somministrazione orale, specie se associata a una formulazione appetibile, elimina i problemi di contatto con bambini o altri animali che possono insorgere con alcune formulazioni topiche.

Per le strutture veterinarie, infine, l’adozione di protocolli di prevenzione standardizzati permette di migliorare la qualità dell’assistenza e di ridurre gli interventi d’urgenza per patologie evitabili. Ciò consente una migliore programmazione delle risorse, una relazione più continuativa con i clienti e una maggiore efficacia delle campagne di sensibilizzazione sulla salute pubblica veterinaria.

Normative, linee guida e responsabilità del proprietario

In Italia non esiste, al momento, un obbligo generalizzato di trattamento antiparassitario per i cani di proprietà, ad eccezione di specifici contesti (come canili, allevamenti o strutture collettive) dove regolamenti regionali o locali possono prevedere protocolli obbligatori. Tuttavia, il quadro regolatorio e deontologico colloca chiaramente la prevenzione tra i doveri dei proprietari e dei veterinari.

Le linee guida di società scientifiche veterinarie europee e italiane raccomandano trattamenti antiparassitari regolari e continuativi, modulati in base al rischio dell’area geografica, allo stile di vita del cane e al contesto familiare. In zone endemiche per determinate malattie trasmesse da vettori, la protezione è indicata come fondamento della medicina preventiva, non come opzione accessoria.

Dal punto di vista giuridico, il proprietario ha la responsabilità di garantire il benessere del proprio animale e di adottare misure idonee a prevenire sofferenze evitabili, come previsto dalla normativa nazionale sulla tutela degli animali d’affezione. Inoltre, in presenza di zoonosi, il mancato controllo dei parassiti può assumere rilievo anche in termini di responsabilità verso terzi, soprattutto in contesti pubblici o comunitari.

È importante sottolineare che i prodotti antiparassitari sistemici per uso veterinario sono soggetti a registrazione, controlli di qualità e valutazione della sicurezza da parte delle autorità competenti. La loro somministrazione deve sempre essere guidata dal medico veterinario, che valuta indicazioni, eventuali controindicazioni, dosaggi in funzione del peso e dello stato di salute del cane, nonché possibili interazioni con altri trattamenti in corso.

Come integrare la protezione antiparassitaria nella routine familiare

La sfida per i proprietari non è soltanto scegliere il prodotto adeguato, ma inserirlo stabilmente nelle abitudini familiari. Un cane può vivere 10–15 anni, e la gestione della protezione antiparassitaria va pensata su un orizzonte temporale lungo, anticipando cambiamenti nello stile di vita, spostamenti geografici, ingresso di bambini o di altri animali in casa.

Dal punto di vista pratico, risulta utile stabilire, insieme al veterinario, un calendario annuale di prevenzione che includa:

frequenza di somministrazione (mensile nella maggior parte dei protocolli di protezione continua);

rivalutazioni periodiche del piano (ad esempio in occasione dei vaccini o dei controlli di routine);

adattamenti stagionali se richiesti dal contesto territoriale (aree ad alto rischio di leishmaniosi, filariosi, ecc.).

La tecnologia può essere un alleato importante: promemoria sullo smartphone, app dedicate alla gestione della salute del proprio pet, calendari condivisi tra i membri della famiglia contribuiscono a mantenere la continuità dei trattamenti. Collegare la somministrazione dell’antiparassitario a un rituale familiare fisso (ad esempio il primo weekend del mese) facilita la creazione di un’abitudine stabile.

Un altro aspetto spesso sottovalutato è la comunicazione all’interno del nucleo familiare. Nei casi in cui più persone si occupano del cane, è essenziale concordare chi è responsabile della somministrazione e come viene registrata l’avvenuta assunzione, per evitare sia dimenticanze sia somministrazioni doppie ravvicinate.

Infine, la relazione continuativa con il veterinario riveste un ruolo centrale. Il professionista non si limita a prescrivere un antiparassitario, ma accompagna il proprietario nella valutazione del rischio specifico del cane, nella scelta del protocollo più adeguato e nel monitoraggio di eventuali reazioni o necessità di aggiustamenti. In questa prospettiva, la prevenzione diventa un percorso condiviso, non un atto isolato.

Indicazioni operative per proprietari e strutture veterinarie

Per i proprietari di cani, alcune indicazioni operative possono facilitare il passaggio dalla gestione episodica alla protezione costante:

discutere con il veterinario il profilo di rischio individuale del cane (età, peso, patologie pregresse, abitudini di vita, viaggi, presenza di bambini o soggetti immunocompromessi in casa);

definire un prodotto o una combinazione di prodotti che garantisca una copertura ampia e coerente, evitando duplicazioni o “buchi” di protezione;

stabilire un giorno fisso di somministrazione mensile, annotandolo su un supporto visibile in casa o in un calendario digitale condiviso;

monitorare nel tempo eventuali cambiamenti nel comportamento, nell’appetito o nello stato generale del cane dopo la somministrazione, riferendo ogni anomalia al veterinario;

affiancare alla prevenzione farmacologica una buona igiene ambientale (raccolta regolare delle deiezioni, pulizia delle cucce, controllo periodico di giardini e aree di sosta).

Le strutture veterinarie, da parte loro, possono valorizzare l’approccio alla protezione costante integrando nei propri protocolli:

una valutazione del profilo parassitario di base in occasione della prima visita del cucciolo o del nuovo cane adottato; la proposta di piani di prevenzione personalizzati, documentati anche per iscritto, con un calendario chiaro e spiegazioni comprensibili; la formazione del personale di front office affinché possa rispondere a dubbi frequenti dei proprietari su rischi reali, false credenze e corretto utilizzo dei prodotti; iniziative periodiche di sensibilizzazione, ad esempio in corrispondenza delle stagioni a maggior rischio, per ricordare l’importanza della continuità dei trattamenti.

In questo modo, la protezione antiparassitaria da adempimento percepito come “occasionale” si trasforma in un pilastro della medicina preventiva veterinaria, con benefici tangibili per gli animali, per le famiglie e per la collettività.

FAQ sulla protezione antiparassitaria continua

È davvero necessario proteggere il cane tutto l’anno o basta trattarlo in primavera e in estate?

Nelle aree con inverni miti, la presenza di pulci, zecche e alcuni vettori di malattie può estendersi per gran parte dell’anno. Le linee guida di molte società scientifiche suggeriscono oggi una protezione continua, modulata in base al rischio specifico dell’area e allo stile di vita del cane. Limitarsi ai mesi caldi può lasciare intervalli scoperti in cui il rischio di infezione rimane significativo.

La somministrazione regolare di un antiparassitario è sicura per il cane sul lungo periodo?

I prodotti antiparassitari veterinari autorizzati vengono sottoposti a valutazioni di sicurezza che includono l’uso ripetuto nel tempo secondo i dosaggi raccomandati. Resta comunque fondamentale che la scelta del prodotto, la dose e la frequenza di somministrazione siano stabilite dal veterinario, tenendo conto di peso, età, eventuali patologie e altri trattamenti in corso. Un monitoraggio regolare permette di intercettare precocemente eventuali reazioni avverse.

Se il cane vive esclusivamente in appartamento e esce solo per brevi passeggiate, ha comunque bisogno di un antiparassitario?

Anche i cani che vivono prevalentemente in casa possono entrare in contatto con parassiti durante le uscite quotidiane, in ascensore, nei giardini condominiali o nelle aree di sgambamento. Inoltre, alcuni parassiti intestinali possono essere introdotti indirettamente nell’ambiente domestico. Per questo la valutazione del rischio non si basa solo sulla presenza di un giardino o sulla vita all’aperto, ma su un insieme di fattori che il veterinario analizza caso per caso.

Conclusione: dalla scelta del prodotto alla costruzione di un vero piano di prevenzione

La diffusione di prodotti come le compresse masticabili a largo spettro ha reso più semplice integrare la protezione antiparassitaria nella vita quotidiana dei proprietari di cani. Tuttavia, la differenza tra una semplice “dose mensile” e una vera protezione costante sta nella capacità di progettare e mantenere un piano di prevenzione nel tempo.

Per chi vive con un cane, la strada più efficace è quella della collaborazione strutturata con il proprio veterinario di fiducia: definire insieme obiettivi, frequenza, prodotti e modalità di gestione, tenendo conto delle specificità del territorio, delle abitudini della famiglia e delle eventuali fragilità sanitarie presenti in casa. Solo in questo modo la routine mensile diventa un tassello coerente di una strategia complessiva, capace di proteggere il benessere del cane, la serenità della famiglia e, più in generale, la salute pubblica.

I proprietari che desiderano approfondire la situazione del proprio animale possono rivolgersi al medico veterinario per una valutazione personalizzata del rischio parassitario e per l’elaborazione di un piano di prevenzione continuativa adatto alle reali esigenze del cane e del contesto in cui vive.