Caldo anomalo per il weekend poi le temperature scendono di 10°

La fase più attiva del maltempo è attesa all’inizio della prossima settimana quando le temperature sono destinate a crollare

Ancora caldo per qualche giorno sull’Italia con punte di oltre i 30°C. È atteso però un netto calo previsto per la prossima settimana, quando le temperature scenderanno anche di 10°C in sole 24 ore. Così prevede Meteo.it.

Caldo anomalo fino al weekend

L’anticiclone che da diversi giorni sta proteggendo l’Italia darà un contesto termico davvero anomalo per il periodo: almeno fino al weekend masse d’aria molto calda, in risalita dal Nord Africa, innescate dalla presenza di un vortice ciclonico sul Marocco e in spostamento verso l’Algeria, contribuiranno a mantenere i termometri su valori ben superiori alla media, con punte addirittura di oltre 30°C, in particolare sulle zone interne della Sardegna (attesi 31°C nella provincia di Oristano).

Domenica 12 Aprile cambia l’aria

A provocare un cambiamento sul fronte meteo-climatico ci penserà proprio il vortice nord africano. Nei prossimi giorni, infatti, questo sistema depressionario si muoverà verso il mare nostrum, provocando un peggioramento del tempo i cui effetti si noteranno già sul finire di domenica 12 Aprile. Dal punto di vista termico, a risentirne saranno inizialmente la Sardegna e il Nordovest, i primi settori che registreranno un sostanziale calo delle temperature.

Temperature senderanno anche di 10°C

La fase più attiva del maltempo è attesa all’inizio della prossima settimana quando le temperature sono destinate a crollare sotto gli effetti del maltempo e di masse d’aria decisamente meno calde. Lunedì 13 Aprile saranno soprattutto le regioni settentrionali a subire un netto calo termico con valori che potranno scendere mediamente anche di 8-10°C rispetto alle 24 ore precedenti.

Martedì 14 Aprile, infine, sarà la volta del Centro e del Sud: anche su queste zone, come ci indica la seconda cartina qui in basso, ci attendiamo differenze negative nell’ordine di 8-10°C in sole 24 ore.