“BIJOU” è il nuovo singolo del cantautore DAS DAMORE, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 aprile per Aurora Dischi / Universal Music Italia

“BIJOU” è il nuovo singolo del cantautore DAS DAMORE, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 aprile per Aurora Dischi / Universal Music Italia. Il brano fonde il fascino nostalgico della Italo Disco anni ’80 con la freschezza del pop contemporaneo, definendo un sound magnetico e molto personale. Tra synth analogici e groove incalzanti, il singolo esplora il tema di una relazione leggera e senza pretese, libera dal peso delle responsabilità. È una “love song” in chiave dance con un’atmosfera retrò.