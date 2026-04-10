A “Elisir” oggi su Rai 3 la stipsi e le sue complicanze

Stamani su Rai 3 a “Elisir” la stipsi e le sue complicanze. Altri temi della puntata: la prevenzione delle cadute e le cause della dermatite

Spesso causata da una dieta povera di fibre, dalla scarsa idratazione e da uno stile di vita sedentario, la stipsi è un disturbo molto comune caratterizzato da difficoltosa o infrequente evacuazione. Quali possono essere le complicanze più comuni della stitichezza? In quali casi è bene rivolgersi a uno specialista? Approfondirà il tema il professor Silvio Danese, direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale San Raffaele Irccs di Milano, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 10 aprile alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, nella rubrica “In Corpore Sano”, si parlerà di come prevenire le cadute, eventi che rappresentano un grave rischio per la salute delle persone anziane. Le cause principali includono debolezza muscolare, problemi di equilibrio, deficit visivi, farmaci e ambiente domestico insicuro. In studio la professoressa Federica Bressi, ordinario di Fisiatria al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, risponderà a tutte le domande.

Infine, al centro dello spazio conclusivo della puntata ci sarà la dermatite: una condizione clinica caratterizzata da un’infiammazione degli strati superficiali della pelle che può provocare prurito, arrossamento e secchezza. Quali sono i principali tipi di dermatite? Quali possono essere le cause? La dottoressa Anna Carbone, dermatologa presso l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani Irccs, farà chiarezza sull’argomento.