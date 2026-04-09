Stasera su Rai 4 la quinta stagione di SWAT con gli episodi 10, 11 e 12: la trama

Giovedì 9 aprile in prima serata, torna con 3 episodi su Rai 4 la quinta stagione l’amatissima serie d’azione poliziesca SWAT
Giovedì 9 aprile 2026, in prima serata, torna su Rai 4 la quinta stagione dell’amatissima serie d’azione poliziesca “S.W.A.T.”, che segue le missioni ad alto rischio dell’unità speciale della polizia di Los Angeles guidata dal sergente Daniel “Hondo” Harrelson. Dopo gli eventi turbolenti della stagione precedente, il team si trova ad affrontare nuove minacce e casi sempre più complessi.
Nell’episodio 10 “Armi fantasma”, la S.W.A.T. viene contattata dalla D.E.A. per seguire un’operazione che dovrebbe fermare definitivamente le attività del cartello Corrido. Il carico che arriva a destinazione, però, non contiene droga.
Nell’episodio 11 “Offline”, un hacker riesce ad entrare nella rete della Polizia di Los Angeles per vendere informazioni riservate. Il Comandante Hicks allerta la squadra e, con l’aiuto di un ottimo informatico, dà inizio alla caccia. Chris intanto cerca di aiutare una giovane recluta.
Nell’episodio 12 “Al miglior offerente”, Winnie, la sorella di Hondo, è orgogliosa di far vedere a suo padre il suo nuovo impiego, ma le cose non vanno per il verso giusto. Nella casa d’aste dove lavora, quattro rapinatori fanno irruzione per rubare dei dipinti.