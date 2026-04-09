Oroscopo di oggi, giovedì 9 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 9 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Ti senti nervoso, agitato. Oggi è probabile che tu possa annullare un appuntamento oppure perda tempo per un imprevisto, meglio rimandare tutto a domani.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Le coppie che sono sposate o che hanno responsabilità, oggi potrebbero discutere per un motivo davvero banale. Attenzione con i soldi perché devi affrontare qualche possibile spesa di troppo…

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno L’amore potrebbe essere rimesso in discussione nei prossimi giorni. Dovresti controllare con attenzione i conti e le questioni legali rimasti in sospeso.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio In questo momento è difficile per te trovare il giusto rapporto o la persona giusta, ma solo perché hai paura di ripercorrere brutte esperienze del passato.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Oggi sei il protagonista assoluto. Una voglia di impegnarti in tutti i campi ti investe, anche in termini di programmazione per gli eventi che ti toccheranno nel prossimo futuro.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Giornata di grande forza e soprattutto questo è il momento giusto per farti valere, vedere in giro. Favoriti matrimoni e convivenze; creatività.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Le storie inutili non saranno confermate. A cena non ti far trascinare in questioni di polemiche che toccano argomenti di politica o economia.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Giornata che regala l’occasione di mettere ordine nella tua vita familiare. Novità importanti in amore. Viaggi e buone notizie entro poche ore, se devi portare avanti un progetto questa giornata dà buone idee.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Bene gli incontri e in questi due giorni potresti ricevere una confidenza da un amico, una proposta. Se hai figli o nipoti sarai sorpreso da manifestazioni di affetto.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Hai un oroscopo più intrigante e carico di novità. In famiglia riuscirai a importi con la forza di carattere.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Problemi in coppia anche per l’interferenza della famiglia d’origine. Sarà bene evitare conflitti.