Oroscopo di oggi, giovedì 9 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 9 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Ti senti nervoso, agitato. Oggi è probabile che tu possa annullare un appuntamento oppure perda tempo per un imprevisto, meglio rimandare tutto a domani.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Le coppie che sono sposate o che hanno responsabilità, oggi potrebbero discutere per un motivo davvero banale. Attenzione con i soldi perché devi affrontare qualche possibile spesa di troppo…
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
L’amore potrebbe essere rimesso in discussione nei prossimi giorni. Dovresti controllare con attenzione i conti e le questioni legali rimasti in sospeso.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
In questo momento è difficile per te trovare il giusto rapporto o la persona giusta, ma solo perché hai paura di ripercorrere brutte esperienze del passato.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Oggi sei il protagonista assoluto. Una voglia di impegnarti in tutti i campi ti investe, anche in termini di programmazione per gli eventi che ti toccheranno nel prossimo futuro.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Giornata di grande forza e soprattutto questo è il momento giusto per farti valere, vedere in giro. Favoriti matrimoni e convivenze; creatività.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Le storie inutili non saranno confermate. A cena non ti far trascinare in questioni di polemiche che toccano argomenti di politica o economia.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornata che regala l’occasione di mettere ordine nella tua vita familiare. Novità importanti in amore. Viaggi e buone notizie entro poche ore, se devi portare avanti un progetto questa giornata dà buone idee.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Bene gli incontri e in questi due giorni potresti ricevere una confidenza da un amico, una proposta. Se hai figli o nipoti sarai sorpreso da manifestazioni di affetto.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Hai un oroscopo più intrigante e carico di novità. In famiglia riuscirai a importi con la forza di carattere.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Problemi in coppia anche per l’interferenza della famiglia d’origine. Sarà bene evitare conflitti.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Giornata di recupero fisico. Possibilità di crescita che non andrebbe bloccata!