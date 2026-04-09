Nelle abitazioni di oggi il riscaldamento a pavimento elettrico diventa una scelta sempre più interessante tra benessere e praticità

La transizione energetica e l’attenzione crescente al comfort abitativo stanno portando molte famiglie italiane a ripensare il modo in cui riscaldano le proprie case. In questo scenario, il riscaldamento a pavimento elettrico, un tempo percepito come soluzione di nicchia, sta diventando un’opzione sempre più concreta e competitiva, soprattutto nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni energetiche profonde.

Il tema è particolarmente rilevante per proprietari di abitazioni, progettisti, imprese edili e amministratori di condominio che devono pianificare interventi di efficientamento, scegliere sistemi di climatizzazione coerenti con i nuovi standard normativi e con gli obiettivi di riduzione delle emissioni, senza rinunciare al benessere abitativo quotidiano.

Scenario: perché il riscaldamento a pavimento elettrico è tornato al centro dell’attenzione

Per comprendere il ruolo crescente del riscaldamento a pavimento elettrico nelle abitazioni di oggi, occorre partire da un dato strutturale: il settore residenziale incide in misura significativa sui consumi energetici nazionali. Secondo analisi dell’ENEA e di Eurostat, gli edifici residenziali rappresentano circa un quarto–un terzo dei consumi finali di energia dell’Italia, con il riscaldamento ambiente come voce dominante.

Per decenni, il modello prevalente è stato quello della caldaia a gas con radiatori tradizionali. Un sistema relativamente economico in fase di installazione, ma non sempre efficiente dal punto di vista energetico, soprattutto se associato a edifici scarsamente isolati. A partire dagli anni Duemila, con l’evoluzione delle normative sull’efficienza energetica negli edifici e con l’introduzione dei requisiti minimi di prestazione, i sistemi radianti a pavimento hanno iniziato a diffondersi, principalmente in abbinamento a caldaie a condensazione o pompe di calore idroniche.

Il riscaldamento a pavimento elettrico si è inserito in questo quadro seguendo un percorso differente. Inizialmente utilizzato per locali specifici (bagni, piccoli appartamenti, seconde case), è stato a lungo visto come soluzione integrativa. Oggi, però, diversi fattori ne stanno rilanciando il ruolo come sistema principale, o comunque come componente strategica di un mix impiantistico più flessibile:

la diffusione crescente di impianti fotovoltaici residenziali, che rendono più conveniente l’utilizzo diretto di energia elettrica per usi termici;

l’inasprimento delle politiche climatiche europee, che spinge verso la progressiva riduzione dell’uso di combustibili fossili negli edifici;

il miglioramento delle prestazioni di isolamento termico negli edifici nuovi e riqualificati, che riduce il fabbisogno energetico complessivo e rende gestibili i carichi termici con sistemi elettrici efficienti;

l’aumento dell’attenzione per il comfort, la silenziosità e l’igiene degli ambienti interni.

In altre parole, si sta passando da una logica in cui l’elettricità per il riscaldamento era considerata intrinsecamente costosa, a una situazione in cui, in presenza di edifici performanti e di produzione da fonti rinnovabili, il riscaldamento a pavimento elettrico diventa una soluzione coerente con la nuova “grammatica” energetica delle abitazioni.

Come funziona il riscaldamento a pavimento elettrico e in quali contesti ha più senso

Con l’espressione riscaldamento a pavimento elettrico si indica un sistema radiante in cui il calore viene prodotto direttamente all’interno della stratigrafia del pavimento tramite cavi o teli riscaldanti alimentati dall’energia elettrica. A differenza dei sistemi idronici, non circola acqua ma corrente elettrica nei circuiti dedicati.

In sintesi, i componenti principali sono:

elementi riscaldanti (cavi, reti, pannelli o film sottili), posati sotto il rivestimento del pavimento;

isolante termico al di sotto o a lato degli elementi riscaldanti, per ridurre le dispersioni verso il basso e contenere i consumi;

regolazione e controllo tramite termostati ambiente, spesso programmabili e integrabili in sistemi di domotica o building automation residenziale;

alimentazione elettrica, idealmente integrata con fotovoltaico e, in alcuni casi, con sistemi di accumulo.

Il funzionamento è basato prevalentemente sull’irraggiamento: la superficie del pavimento viene portata a una temperatura moderata (in genere tra i 26 e i 29 °C a seconda dell’ambiente), che consente di riscaldare uniformemente l’aria e gli oggetti circostanti, garantendo comfort termico anche con temperature dell’aria leggermente inferiori rispetto ai sistemi a radiatori.

I contesti in cui il riscaldamento a pavimento elettrico risulta particolarmente interessante sono:

edifici nuovi in classe energetica elevata (A o superiore), dove il fabbisogno termico è contenuto e i carichi possono essere coperti efficacemente con sistemi elettrici;

ristrutturazioni parziali o integrali in cui si preveda il rifacimento dei pavimenti e l’adeguamento dell’involucro;

abitazioni con impianto fotovoltaico e buona gestione dei carichi elettrici, che permettono di autoconsumare parte significativa dell’energia prodotta;

locali specifici ad alta richiesta di comfort (bagni, camere, studi) dove si desidera un calore rapido e uniforme.

In queste situazioni, la combinazione di efficienza, comfort e semplificazione impiantistica diventa un argomento concreto, più che teorico.

Dati e trend: diffusione, consumi e confronto con altri sistemi

Stimare in modo puntuale la diffusione del riscaldamento a pavimento elettrico in Italia non è semplice, perché le statistiche ufficiali spesso aggregano i sistemi radianti senza distinguere tra soluzioni idroniche ed elettriche. Tuttavia, alcune tendenze emergono chiaramente da report di associazioni di settore europee e da analisi ENEA e IEA sul riscaldamento residenziale.

A livello europeo, il riscaldamento elettrico diretto negli edifici (che include anche i sistemi radianti a pavimento) rappresenta una quota minoritaria ma in crescita, trainata in parte dalla decarbonizzazione del mix elettrico. Nei Paesi nordici, dove l’elettricità è storicamente più competitiva e il mix è fortemente rinnovabile, l’uso di sistemi elettrici diretti per il riscaldamento domestico è molto più diffuso che nell’Europa meridionale.

In Italia, secondo i dati più recenti elaborati nel contesto dei piani energia-clima, oltre il 60% delle abitazioni utilizza ancora il gas metano per il riscaldamento. Tuttavia, la penetrazione di sistemi radianti a pavimento cresce costantemente, con quote stimate dell’ordine di alcune centinaia di migliaia di metri quadrati installati ogni anno. All’interno di questo segmento, il riscaldamento a pavimento elettrico ha percentuali ancora contenute, ma i tassi di crescita annua sono più elevati rispetto ai sistemi tradizionali, soprattutto su ristrutturazioni di pregio e nuove costruzioni ad alta efficienza.

Sul fronte dei consumi, la valutazione va sempre rapportata al contesto edificio-impianto. In un’abitazione ben isolata (ad esempio in classe A), il fabbisogno termico invernale può ridursi anche di oltre il 50–60% rispetto a un edificio in classe G, secondo analisi delle agenzie nazionali per l’energia. In tali condizioni, la quantità di energia richiesta per il riscaldamento è relativamente modesta, e un sistema elettrico radiante può coprire i carichi a costi gestibili, specialmente se integrato con fotovoltaico.

Un elemento chiave è il costo dell’energia: in Italia, il prezzo medio dell’elettricità per il settore domestico è tradizionalmente superiore a quello del gas per kWh. Tuttavia, il confronto diretto può risultare fuorviante se non si considerano:

le dispersioni dell’impianto e dell’involucro edilizio;

l’eventuale produzione elettrica da fotovoltaico in autoconsumo;

l’assenza di costi di manutenzione significativi tipici delle caldaie a gas;

la vita utile attesa del sistema e gli oneri legati alla sicurezza.

Studi comparativi condotti in vari Paesi europei mostrano che, in edifici ad alta efficienza energetica, i costi totali di esercizio di un sistema radiante elettrico possono risultare competitivi, soprattutto quando l’utente sfrutta in modo intelligente fasce orarie, accumulo termico e fotovoltaico.

Benessere abitativo: comfort, salute e qualità dell’aria interna

Uno dei motivi principali che spinge verso il riscaldamento a pavimento elettrico è il miglioramento percepito del comfort termico. La distribuzione uniforme del calore, tipica dei sistemi radianti, riduce la sensazione di zone fredde e calde all’interno dello stesso ambiente e limita i moti convettivi d’aria calda verso l’alto.

Dal punto di vista fisiologico, la temperatura “sentita” dal corpo umano dipende non solo dalla temperatura dell’aria, ma anche dalla temperatura media radiante delle superfici. Un pavimento leggermente caldo contribuisce in modo decisivo alla percezione di benessere, permettendo di mantenere l’aria a un valore leggermente inferiore rispetto ai sistemi a radiatori, con potenziali risparmi energetici.

Inoltre, il minor ricorso a convezione d’aria comporta alcuni vantaggi in termini di qualità dell’ambiente interno:

riduzione del sollevamento di polveri e allergeni rispetto ai sistemi a ventilconvettori o ad aria forzata;

assenza di correnti d’aria localizzate e di punti con elevata secchezza dell’aria;

maggiore libertà di disposizione degli arredi, in quanto non sono presenti radiatori sulle pareti.

La temperatura superficiale del pavimento, se correttamente progettata e regolata, resta entro valori considerati sicuri e confortevoli sia per adulti che per bambini. Le norme tecniche di riferimento fissano limiti chiari proprio per evitare surriscaldamenti delle superfici calpestabili.

Rischi e criticità da considerare prima di scegliere il riscaldamento a pavimento elettrico

Nonostante i vantaggi, il riscaldamento a pavimento elettrico non è una soluzione priva di criticità. Per una valutazione equilibrata, è necessario considerare alcuni aspetti che possono diventare problematici se sottovalutati in fase di progetto o scelta del sistema.

In primo luogo, permane la questione del costo dell’energia elettrica. In edifici poco isolati, con dispersioni elevate e serramenti obsoleti, l’adozione di un sistema elettrico diretto può tradursi in bollette molto elevate, con rischio concreto di insoddisfazione dell’utente. In questi casi, prima di intervenire sull’impianto è indispensabile valutare interventi sull’involucro edilizio (cappotto, sostituzione infissi, isolamento del tetto), altrimenti il sistema rischia di funzionare in condizioni strutturalmente sfavorevoli.

In secondo luogo, la progettazione deve essere accurata. Una posa non corretta dei cavi o dei teli riscaldanti, uno spessore inadeguato del massetto o una mancata valutazione delle resistenze termiche dei rivestimenti (ad esempio alcuni parquet o grandi formati in gres) possono comprometterne l’efficacia. Errori progettuali o di installazione possono tradursi in:

aree del pavimento con temperature irregolari;

tempi di risposta più lunghi del previsto;

consumi maggiori per raggiungere le temperature di comfort.

Un ulteriore elemento critico riguarda la reversibilità: a differenza dei radiatori, che possono essere sostituiti o riposizionati con interventi relativamente limitati, il sistema elettrico a pavimento è integrato nella struttura stessa del pavimento. Qualsiasi modifica o riparazione importante richiede opere invasive, con costi e disagi rilevanti.

Infine, occorre valutare con attenzione la potenza impegnata del contatore elettrico. Un impianto mal dimensionato rispetto al contratto di fornitura può generare problemi di distacco, soprattutto se in casa sono presenti altri elettrodomestici energivori (piani a induzione, pompe di calore, veicoli elettrici in ricarica). Una corretta pianificazione impiantistica, eventualmente supportata da un’analisi dei carichi e da sistemi di gestione intelligente, è fondamentale per evitare sovraccarichi.

Vantaggi e opportunità: quando il riscaldamento a pavimento elettrico è davvero conveniente

Se progettato e utilizzato correttamente, il riscaldamento a pavimento elettrico può offrire una serie di opportunità sia economiche che funzionali, che vanno oltre il semplice benessere percepito.

Il primo vantaggio è la semplicità impiantistica. A differenza dei sistemi a caldaia o a pompa di calore idronica, non sono necessari circuiti d’acqua, pompe di circolazione, valvole e collettori complessi. Questo si traduce in una riduzione dei componenti soggetti a guasti e in una manutenzione di fatto molto limitata, composta principalmente da controlli periodici dell’impianto elettrico e dei dispositivi di regolazione.

Il secondo vantaggio è la compatibilità con la progressiva elettrificazione dei consumi. Le politiche europee e nazionali spingono in modo deciso verso la riduzione dei combustibili fossili negli edifici e la promozione di sistemi elettrici alimentati da fonti rinnovabili. Un’abitazione che integra fotovoltaico, eventualmente accumulo elettrico e un sistema di riscaldamento a pavimento elettrico si colloca in modo naturale in questa traiettoria, soprattutto se gestita con logiche “smart” e di autoconsumo massimizzato.

Un terzo elemento di opportunità è la flessibilità nella regolazione. I moderni termostati elettronici consentono programmazioni dettagliate per fasce orarie, giorni della settimana e singoli ambienti, sfruttando la massa termica del pavimento come una sorta di accumulo. Ciò consente di:

ridurre la potenza istantanea richiesta nelle ore di picco;

riscaldare maggiormente quando l’energia elettrica è disponibile a costi inferiori o quando il fotovoltaico produce di più;

adattare con precisione le temperature alle abitudini reali degli occupanti.

Ne deriva un potenziale di ottimizzazione dei consumi che, sebbene richieda una certa consapevolezza da parte degli utenti o l’adozione di sistemi di automazione, può ridurre in modo significativo i costi in bolletta rispetto a un utilizzo non regolato.

Aspetti normativi e regolatori: cosa prevede il quadro attuale

La scelta del riscaldamento a pavimento elettrico si colloca all’interno di un quadro normativo in continua evoluzione, in cui si intrecciano requisiti di efficienza energetica, obiettivi di decarbonizzazione e criteri di sicurezza impiantistica.

Sul fronte dell’efficienza energetica, le normative italiane di recepimento delle direttive europee sugli edifici impongono che le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti rispettino livelli di prestazione energetica minimi, con un’attenzione particolare ai consumi per il riscaldamento invernale. L’uso di un sistema elettrico diretto non è di per sé vietato, ma, per poter raggiungere le classi energetiche più elevate, è quasi sempre necessario abbinarlo a un involucro ben isolato e a una quota significativa di energia da fonti rinnovabili (tipicamente fotovoltaico).

Le norme tecniche sul comfort termico e sui sistemi radianti stabiliscono inoltre i limiti di temperatura superficiale del pavimento, differenziati per zone dell’edificio (ad esempio, valori più contenuti nelle camere da letto rispetto ai bagni), per evitare condizioni di disagio o rischi legati a surriscaldamento localizzato.

Dal punto di vista impiantistico, il riscaldamento a pavimento elettrico è soggetto alle norme di sicurezza per gli impianti elettrici, che prevedono:

dimensionamento adeguato delle linee, delle protezioni e delle sezioni dei cavi;

utilizzo di materiali certificati e idonei alla posa sotto pavimento;

interventi eseguiti da installatori abilitati e rilascio della dichiarazione di conformità;

rispetto dei limiti di potenza e dei criteri di selettività delle protezioni.

Per quanto riguarda gli incentivi, il quadro può variare nel tempo in funzione delle leggi di bilancio e delle misure di sostegno all’efficienza energetica e alle rinnovabili. In linea di principio, gli interventi che comportano un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio o che integrano fonti rinnovabili possono accedere a forme di detrazione o di finanziamento agevolato, purché rispettino i requisiti tecnici previsti. È consigliabile, in fase di progettazione, verificare l’aggiornamento delle misure disponibili e valutare il bilancio complessivo tra costi d’investimento, risparmio atteso e eventuali agevolazioni.

Indicazioni operative per famiglie, progettisti e amministratori

Per tradurre considerazioni tecniche e normative in scelte concrete, può essere utile sintetizzare alcuni passaggi operativi, diversi a seconda del ruolo di ciascun attore coinvolto.

Per i proprietari di abitazioni

Chi valuta il riscaldamento a pavimento elettrico per una nuova casa o per una ristrutturazione dovrebbe innanzitutto far eseguire una diagnosi energetica dell’edificio o un calcolo previsionale del fabbisogno termico. Senza una stima attendibile delle dispersioni e dei carichi di picco, qualsiasi scelta impiantistica rischia di essere approssimativa.

In secondo luogo, è opportuno verificare la compatibilità con la fornitura elettrica attuale e con eventuali progetti di installazione del fotovoltaico. Una valutazione costi-benefici che includa l’autoconsumo elettrico e, se del caso, un accumulo, è fondamentale per comprendere il reale impatto in bolletta nel medio-lungo periodo.

Infine, è importante richiedere soluzioni che privilegino la regolazione ambiente per ambiente, così da evitare sprechi e da adattare il comfort alle effettive esigenze quotidiane. Ambienti poco utilizzati non devono necessariamente mantenere le stesse temperature delle zone giorno, e la possibilità di gestione differenziata è uno dei punti di forza dei sistemi moderni.

Per progettisti e imprese edili

Per chi progetta o realizza edifici residenziali, integrare il riscaldamento a pavimento elettrico significa adottare una visione sistemica. La prestazione energetica dell’involucro, la presenza di impianti rinnovabili, la regolazione, la potenza elettrica disponibile e gli usi elettrici complessivi dell’abitazione devono essere valutati in modo unitario.

In termini pratici, ciò implica:

coordinare fin dalle fasi preliminari progettisti architettonici, termotecnici ed elettrici;

scegliere soluzioni costruttive dei pavimenti compatibili con i sistemi radianti elettrici, verificando spessori, masse e tipologia di rivestimento;

prevedere una documentazione chiara per l’utente finale, che illustri modalità di regolazione, scenari energetici attesi e buone pratiche di utilizzo.

L’obiettivo non è solo il rispetto delle normative, ma la realizzazione di un sistema impiantistico che rimanga efficiente e confortevole lungo tutto il ciclo di vita dell’edificio.

Per amministratori di condominio

Nel contesto condominiale, l’adozione del riscaldamento a pavimento elettrico pone questioni ulteriori. Quando si tratta di singole unità in edifici con impianto centralizzato, ogni trasformazione deve essere valutata con attenzione rispetto alle regole condominiali e alla ripartizione delle spese.

In caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni integrali con sistemi autonomi, invece, l’amministratore svolge un ruolo chiave nell’informare i condomini sulle caratteristiche del sistema adottato, sulla corretta gestione dei carichi elettrici e sull’importanza di un uso consapevole delle impostazioni di temperatura. Una comunicazione chiara riduce il rischio di contenziosi successivi dovuti a percezioni distorte dei consumi o del comfort.

FAQ: domande frequenti sul riscaldamento a pavimento elettrico

Il riscaldamento a pavimento elettrico consuma sempre più di una caldaia tradizionale?

Non necessariamente. In un edificio ben isolato, con un fabbisogno termico contenuto e un impianto fotovoltaico che consente un buon livello di autoconsumo, i costi complessivi possono risultare competitivi. In edifici energivori, invece, il consumo può diventare molto elevato e poco sostenibile economicamente. La valutazione va sempre fatta caso per caso, partendo dal fabbisogno energetico dell’edificio.

È possibile installare il riscaldamento a pavimento elettrico in ristrutturazione senza rifare tutti i pavimenti?

Esistono soluzioni a basso spessore che permettono di intervenire su singoli locali o su porzioni dell’abitazione con impatti edilizi più contenuti, ma nella maggior parte dei casi è comunque necessario intervenire sul pavimento. Per questo motivo, l’installazione è particolarmente conveniente quando è già previsto un rifacimento dei rivestimenti o un intervento strutturale sul solaio.

Il riscaldamento a pavimento elettrico è sicuro per bambini e animali domestici?

Sì, se progettato e installato secondo le norme tecniche. Le temperature superficiali vengono mantenute entro limiti precisi, e il sistema è completamente integrato nel pavimento, senza parti in vista. È importante affidarsi a installatori qualificati e a prodotti certificati, così da garantire sia la sicurezza elettrica sia il rispetto dei limiti di temperatura.

Conclusioni: tra benessere e praticità, una scelta da valutare con metodo

Il riscaldamento a pavimento elettrico rappresenta oggi una soluzione tecnologicamente matura e coerente con l’evoluzione verso edifici più efficienti ed elettrificati. Il suo punto di forza principale è l’equilibrio tra comfort elevato, semplicità impiantistica e integrazione naturale con la produzione da fonti rinnovabili.

Non è, tuttavia, una soluzione universale. In assenza di un adeguato isolamento o di una corretta progettazione, i costi di esercizio possono risultare alti e il sistema rischia di non esprimere il proprio potenziale. Per questo motivo, la scelta dovrebbe sempre essere preceduta da un’analisi energetica dell’edificio, da un confronto consapevole con le alternative disponibili e da un progetto integrato che consideri l’intero ciclo di vita dell’impianto.

Famiglie, progettisti e amministratori che vogliono cogliere le opportunità offerte dal riscaldamento a pavimento elettrico dovrebbero quindi impostare il percorso in modo strutturato: valutazione del fabbisogno, studio delle soluzioni tecniche più adatte al contesto specifico, analisi dei costi nel tempo e delle possibili sinergie con le rinnovabili. Solo così il binomio tra benessere e praticità potrà tradursi in un risultato concreto, sostenibile e duraturo nel tempo.