Nasce il Centro della Biodiversità Fluviale e Urbana, il Nodo Territoriale di Roma del Biodiversity Gateway

Sabato 11 aprile 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, inaugura il “Marevivo Floating Hub”, un innovativo polo didattico-scientifico dedicato alla tutela del Tevere e dell’ecosistema marino-costiero realizzato dalla Fondazione Marevivo presso lo Scalo de Pinedo di Roma.

La struttura ospita il Centro della Biodiversità Fluviale e Urbana nato in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il coordinamento del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (Cnr-Dsstta) e dell’Istituto di Scienze Marine (Cnr-Ismar).

Il Centro costituisce il Nodo Territoriale di Roma del Biodiversity Gateway del National Biodiversity Future Center (NBFC) e inserisce la Capitale nella rete italiana dedicata alla conoscenza della biodiversità, in collegamento con le altre sedi Gateway di Palermo e Venezia e con i nodi territoriali di Fano, Napoli e Lecce.

Il nuovo polo si configura come un’infrastruttura strategica, pensata per connettere il mondo della ricerca con cittadini, imprese e istituzioni, offrendo un punto di accesso aperto e partecipativo per la diffusione di contenuti, dati e soluzioni innovative per la salvaguardia degli ecosistemi. Sarà inoltre un riferimento per attività di educazione ambientale e iniziative di citizen science contribuendo a trasformare la conoscenza scientifica in azioni concrete per la tutela della biodiversità.