Mondiale 2026, l’elenco dei grandi esclusi: 11 big che non andranno in America

Sarà un Mondiale insolito, il prossimo, perché a leggere i nomi dei partecipanti fa notizia e fa rumore qualche assenza. Tante, troppe, Ne abbiamo scelte undici di giocatori di grande livello, soprattutto attaccanti, che non saranno in America perché le loro nazionali non si sono qualificate. Ecco l’elenco e gli undici scelti. In porta non possiamo non inserire uno come Gigio Donnarumma dato che la sua Italia ha perso la finale contro la Bosnia. Il portiere del Psg è tra i più forti nel suo ruolo ma sarà costretto a guardare le partite da casa. Risultati Mondiali 2026 dal sapore meno interessante, dunque, per tanti italiani, anzi per tutti. E nell’elenco non possiamo non citare Calafiori, stella dell’Arsenal, oppure Bastoni, centrale dell’Inter nel mirino del Barcellona. A centrocampo abbiamo scelto di inserire diversi assenti di lusso, qui i nomi si sprecano. Tre su tutti: Anguissa, Zielinski e Szoboszlai, ovvero i giocatori di Camerun, Polonia e Ungheria che sono altre tre nazionali che non parteciperanno ai prossimi Mondiali.

I big che non saranno in America: quanti centrocampisti

Anguissa era infortunato nel momento clou delle qualificazioni della sua squadra che ha mancato l’accesso al Mondiale durante le fasi di qualificazione. Non ci sarà neppure Zielinski. I due erano stati compagni al Napoli mentre oggi Piotr veste da due anni la maglia dell’Inter. E al termine di questa stagione svestirà quella nerazzurra per non indossarne altre, almeno per il momento. Avrebbe voluto concludere la stagione in America, dov’era iniziata con l’Inter con il Mondiale per Club, invece con la sua Polonia sarà costretto a vivere un’estate, insolita, particolare, mentre diversi suoi compagni, come i compagni di Anguissa al Napoli, saranno in America, al Mondiale. Farà il tifo per loro, magari. Un po’ come Szoboszlai, talento del Liverpool che al Mondiale, con la sua Ungheria, non ci andrà. E sarà una delusione immensa per uno dei giocatori più luminosi del centrocampo dei Reds con una conclusione forte, potente e precisa che fa invidia a molti. Ma non sarà possibile ammirarla la prossima estate.

Quanti gol sospesi al Mondiale americano

In attacco si sprecano i nomi. C’è davvero l’imbarazzo della scelta e sono dunque diversi i giocatori che non potranno divertirsi al Mondiale. Due su tutti, ex compagni proprio di Zielinski e Anguissa, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia. Entrambi ex Napoli ed entrambi a consolare il dispiacere perché Nigeria e Georgia non sono riuscite a qualificarsi per il Mondiale. Amarezza grande per un altro nigeriano e dunque compagno di nazionale di Osi come Lookman, ex Atalanta, oggi all’Atletico Madrid. Anche lui è nell’elenco dei grandi attaccanti out al Mondiale. E poi in questa lista è impossibile non citare uno come Lewandowski che ha fatto del gol la sua vita. Connazionale di Zielinski, chiaramente anche lui non sarà al Mondiale. Ed è un gran peccato anche perché sarà quasi certamente l’ultimo della sua lunga carriera. E’ ancora giovane e avrà dunque tempo per rifarsi anche un altro centravanti ormai navigato pur essendo ancora nel pieno degli anni, ovvero Rasmus Hojlund, bomber del Napoli, danese, un altro dei grandi esclusi in America. Grande stagione la sua in azzurro con Conte in panchina eppure ha sul peso uno degli errori dal dischetto costati l’eliminazione alla sua nazionale in finale playoff contro la Repubblica Ceca.

L’undici che al Mondiale non ci andrà

Ecco dunque l’undici completo, non quello classico, dal portiere all’attaccante, ma una formazione ipotetica, senza moduli, con i più forti e autorevoli calciatori che non saranno in America a giugno per ovvi motivi, perché le loro nazionali non sono riuscite a qualificarsi. Fa rumore l’assenza dell’Italia, ovviamente, ma non solo. Ecco l’undici completo: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Szoboszlai, Anguissa, Zielinski, Lookman, Kvaratskhelia, Lewandowski, Osimhen, Hojlund.