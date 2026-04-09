Manuel Agnelli ed Ermal Meta a Splendida Cornice stasera su Rai 3

Stasera su Rai 3 Geppi Cucciari conduce una nuova puntata di “Splendida Cornice”. Tra gli ospiti, Manuel Agnelli ed Ermal Meta

Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di “Splendida Cornice” giovedì 9 aprile in prima serata su Rai 3. Il programma di Rai Cultura che intreccia cultura, ironia e spettacolo in oltre due ore di racconto raffinato. Tra gli ospiti della puntata, i cantautori Manuel Agnelli, con il progetto “Suoni dal futuro”, e Ermal Meta, al centro di un momento musicale speciale insieme alla padrona di casa Geppi Cucciari sulle note di “Felicità” e “Stella stellina”.

Presenti in studio anche il giornalista e critico televisivo Aldo Grasso, autore del libro “Cara televisione”, il cantante Francesco Salvi, che si esibirà con la celebre “C’è da spostare una macchina”, e il conduttore Edoardo Camurri.

In collegamento da Milano, dalla Torre Branca, interverranno Nicolas Ballario e Fabio Volo, conduttore del programma “Kong – Con la testa tra le nuvole” su Rai 3. Non mancheranno le performance dal vivo, con il ballerino coreano di breakdance Issue Park e il cantautore italo-nigeriano Wayloz.

Confermato il cuore “partecipato” del programma, con il pubblico in studio protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — chiamati a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicologo e psicoterapeuta Luca Mazzucchelli.

A completare la puntata, tornano gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” di Roberto Mercadini, e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Ancora una volta, “Splendida Cornice” mette in dialogo intrattenimento e cultura, dando vita a una serata che alterna leggerezza, emozioni e spunti di riflessione.

“Splendida Cornice” è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie – società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con: Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Sara Deiana, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone, Federico Vozzi. A cura di Antonella Vecchiariello, produttore esecutivo per ITV Movie Patrizia Riverso. Per la Rai: produttore esecutivo Michela Di Blasi capoprogetto Luisa Pistacchio, coordinatore editoriale Felice Cappa. La regia è di Alessandro Renna. Le scene di Maurizio Zecchin.