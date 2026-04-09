Atp Montecarlo, Sinner batte Machac e accede ai quarti. Fuori Berrettini

In tre set – 6-1, 6-7 (3), 6-3 – o Jannik Sinner liquida il ceco Tomas Machac (n.53 al mondo). Nei quarti Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 del seeding.

“È stata una partita difficile e sono contento. Non tutti i giorni sono uguali, non ero al meglio e proverò a recuperare. Cerco di fare il meglio in ogni partita, oggi contava vincere in qualche modo. Ora conto recuperare, poi domani tutto può cambiare e si può giocare di nuovo un grande tennis. Oggi la considero comunque una giornata positiva”. Così Jannik Sinner commenta ai microfoni dell’Atp la vittoria negli ottavi di finale.

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Intanto esce di scena Matto Berrettini, che dopo aver battuto Daniil Medvedev si lascia travolgere in due set dal brasiliano Joao Fonseca.