A Elisir oggi su Rai 3 le cause delle gambe gonfie

Stamani su Rai 3 a “Elisir” le cause delle gambe gonfie. Solitudine e proprietà delle fragole, gli altri temi della puntata

Si parlerà di gambe gonfie in apertura della nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda domani, giovedì 9 aprile, alle 10.50 su Rai 3.

Conseguenza di un accumulo di liquidi nei tessuti, di insufficienza venosa o linfatica, o di un’infiammazione causata da traumi o malattie: quali patologie possono essere associate alle gambe gonfie? E quali sono i rimedi? Risponderà alle domande il professor Angelo Santoliquido, Direttore del Dipartimento di Angio-logia e Diagnostica Vascolare Non Invasiva della Fondazione Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

Subito dopo, nello spazio “Mangiarsano”, si parlerà di fragole, il frutto primaverile per eccellenza. Le fragole sono potenti alleate della salute cardiovascolare perché ricche di molecole antiossidanti e antinfiammatorie. Quante se ne possono mangiare al giorno? In quali casi possono causare allergie o altre controindicazioni? Risponderà alle domande in studio la professoressa Elisabetta Bernardi, biologa e nutrizionista all’Università degli Studi di Bari.

A chiudere la puntata sarà lo spazio di “Serena…mente”, in cui verrà approfondito il tema della solitudine: un fattore di rischio significativo per la salute fisica e mentale, che può essere associato a depressione, ansia e malattie cardiovascolari. Ne parlerà in studio il professor Bernardo Carpiniello, emerito di Psichiatria all’Università degli Studi di Cagliari.