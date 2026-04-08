Unicef: In Iran 2,2 milioni di bambini senza accesso all’assistenza sanitaria

Le ostilità in corso e l’inasprirsi della retorica contro le infrastrutture civili essenziali rischiano di peggiorare una situazione già grave per i bambini

“I bambini in Iran e nella regione sono esposti a pericoli fisici e stress psicologico, ma anche ad attacchi e minacce crescenti alle infrastrutture da cui dipende la loro sopravvivenza.

In tutto l’Iran, i bambini stanno già subendo le conseguenze più dure del conflitto. L’impatto cumulativo degli attacchi in corso, dell’instabilità e dell’interruzione dei servizi essenziali sta compromettendo la loro sicurezza immediata, nonché la loro salute, il loro sviluppo e il loro benessere a lungo termine. Ci sono bambini che hanno perso la vita, sono rimasti feriti o sono stati sfollati e vivono in uno stato di paura e incertezza. Ne risentono le scuole, le case e le comunità che dovrebbero garantire sicurezza e stabilità.

Gli ospedali e i servizi sanitari sono sottoposti a una pressione crescente, con interruzioni che compromettono la fornitura di cure intensive. Secondo il Ministero della Salute iraniano e la Società della Mezzaluna Rossa Iraniana (IRCS), i danni subiti da 442 strutture sanitarie in tutto il Paese stanno impedendo l’accesso all’assistenza sanitaria essenziale a circa 10 milioni di persone, tra cui 2,2 milioni di bambini.

L’Istituto Pasteur ha subito danni ingenti. Per decenni è stato il principale centro di produzione di vaccini del Paese e i danni hanno interrotto la produzione, mettendo a rischio l’accesso dei bambini a vaccini salvavita. Nel frattempo, la completa distruzione di Tofigh Darou, un importante produttore farmaceutico di medicinali per patologie complesse e croniche, tra cui il cancro, ha portato a una grave carenza di cure salvavita, mettendo a rischio immediato i pazienti, compresi i bambini.

Secondo le notizie oltre 760 scuole sono state distrutte o danneggiate, causando la morte e il ferimento di molti bambini. Tra questi vi è il devastante attacco missilistico contro la scuola Shajareh Tayyebeh in Iran, avvenuto il primo giorno di guerra, che ha causato la morte di 168 ragazze e ragazzi.

I bambini di tutta la regione stanno soffrendo a causa di questo conflitto. Gli attacchi in diversi paesi stanno distruggendo vite umane e danneggiando le strutture e le infrastrutture da cui dipendono i bambini, tra cui ospedali, scuole e sistemi idrici e igienico-sanitari. Bambini sono stati uccisi o feriti anche in Bahrein, Israele, Giordania, Kuwait e Libano.

Il diritto internazionale umanitario vieta severamente di attaccare le infrastrutture civili indispensabili per la sopravvivenza dei bambini. I danni alle reti idriche e fognarie esporrebbero i bambini a un rischio maggiore di malattie, le interruzioni di corrente comprometterebbero ulteriormente i servizi essenziali, compresi quelli a sostegno dei neonati e dei bambini vulnerabili, mentre errori di valutazione relativi agli impianti nucleari potrebbero causare conseguenze irreversibili per generazioni.

L’UNICEF ribadisce il proprio appello per una cessazione immediata delle ostilità in tutta la regione e per un’autentica distensione. Tutte le parti devono esercitare la massima moderazione e rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario. Le infrastrutture civili devono essere protette e i bambini devono essere sempre salvaguardati.

Il prezzo di un’ulteriore escalation sarà alla fine misurato nelle vite e nel futuro di bambini che meritano protezione, dignità e speranza, non nelle conseguenze sempre più gravi di un conflitto che non hanno scelto”.