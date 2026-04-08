Su Rai 5 torna Arbore con “Meno siamo meglio stiamo – Revisited”

Il ritorno di Renzo Arbore con “Meno siamo, meglio stiamo”: appuntamento da non perdere l’8 aprile su Rai5 (canale 23 del digitale terrestre)

In Meno siamo meglio stiamo – Revisited, in onda martedì 8 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 5, Renzo Arbore rivisita il suo programma come se sfogliasse un vecchio taccuino di appunti: osserva, sorride e svela i retroscena creativi. Racconta talenti, scelte artistiche, incontri inattesi e intuizioni musicali nati in studio.

In Meno siamo meglio stiamo Revisited Renzo Arbore si affianca al suo programma come se ritrovasse un vecchio taccuino di appunti: osserva, commenta, sorride. Lo commenta e ne svela i retroscena creativi, raccontando i talenti e le scelte artistiche, incontri inattesi, amicizie nate in studio e intuizioni musicali.

Un programma che è stato un vero club straordinario, ricco di amici e ospiti eccezionali. Tra questi, anche l’Orchestra Italiana insieme ad Andrea Bocelli e non solo…